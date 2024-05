5 důvodů, proč dát přednost Xiaomi 14 Ultra před Samsungem a Applem

Novinka Xiaomi 14 Ultra je velice zajímavý mobil

Může se směle porovnávat s těmi nejlepšími

Našli jsme 5 důvodů, proč je lepší než telefony od Samsungu či Applu

Xiaomi 14 Ultra je mimořádně povedený telefon čínského výrobce. Xiaomi vykročilo mezi nejvyšší modely jak specifikacemi, tak i cenově. Lidé si nejsou jistí, jestli je rozumné dát tolik peněz za značku spojenou spíše se střední třídou nebo zůstat u ověřených značek. Proto jsme porovnali Xiaomi 14 Ultra s nejvyššími modely nejznámějších značek a našli důvody, proč Xiaomi 14 Ultra stojí za zvážení.

Obsah článku

Výběr nového telefonu může být buď velice jednoduchý nebo také velice složitý. Pokud chcete to nejlepší a zároveň jste věrný jedné značce, prostě si koupíte nejvyšší model hned první den, kdy je dostupný a víc neřešíte. Jenže co když začne hlodat červíček pochybností, jestli by nebylo dobré vyzkoušet něco nového? Co když se objeví novinka od značky, kterou jste dříve přehlíželi, ale parametry a recenze jsou neúprosné? Jsou zde pochybnosti, jak si novinka povede ve skutečnosti? A nebude změna příliš bolet?

Fronta na iPhone 15

Je samozřejmě možné srovnávat mezi sebou prakticky jakékoliv mobily, ale opravdový smysl to má pouze ve stejné třídě. Pokud se rozhlédneme v současné nabídce, vážnými konkurenty pro Xiaomi 14 Ultra (kód 53466) jsou Samsung Galaxy S24+ (SM-S926BZKGEUE), případně Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S928BZTHEUE). Ze stáje Apple jsou to pak iPhone 15 Pro (MTV83SX/A) a iPhone 15 Pro Max (MU793SX/A).

Xiaomi 14 Ultra Kde koupit: Cena od: 34 999 Kč Koupit

Xiaomi 14 Ultra vs Samsung a Apple

Budeme srovnávat s modely Samsungu Galaxy S24+ 12/512 a Galaxy S24 Ultra 12/512, protože Xiaomi 14 Ultra je cenově posazen mezi tyto dva modely. Přesné srovnání cen není v lidských silách vzhledem k cenové politice obou společností i prodejců, kdy lze obě značky koupit v různých akcích. Řekněme, že Xiaomi 14 Ultra je o něco málo dražší než Galaxy S24+ a znatelně levnější, než Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24+ (S926B) Kde koupit: Cena od: 27 990 Kč Koupit

Samsung Galaxy S24 Ultra (S928B) Kde koupit: Cena od: 35 490 Kč Koupit

Dalším velkým konkurentem pro Xiaomi 14 Ultra jsou iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Sice se nejedná o telefon s Androidem, ale je to velmi populární telefon, zvláště pro jeho jednoduché použití a kvalitní hardware i software. Porovnání s iPhonem nebude tak snadné, jako v předchozím případě, protože se jedná o telefon s jiným operačním systémem a úplně jinou filosofií. Nejde například přímo porovnávat velikost operační paměti, i když by zde Xiaomi mělo navrch zvláště při započítání ceny, protože iOS pracuje jinak a stačí mu méně RAM.

Apple iPhone 15 Pro Kde koupit: Cena od: 27 249 Kč Koupit

Apple iPhone 15 Pro Max Kde koupit: Cena od: 33 490 Kč Koupit

Operační paměť, úložiště a cena

Xiaomi u nás nabízí jednu osvědčenou konfiguraci 16 GB RAM / 512 GB úložiště, zatímco Samsung dává na výběr z několik variant s 12 GB RAM a 256 GB – 1 TB úložištěm. Apple iPhone si musí vystačit s 8 GB RAM, ale z hlediska úložiště nabízí široký rozsah konfigurací. Operační paměť je důležitá k plynulému běhu aplikací a čím víc jí má telefon k dispozici, tím lépe. Více RAM umožní spuštění více aplikací současně.

Xiaomi 14 Ultra Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra RAM 16 GB 12 GB 12 GB Úložiště 512 GB (34990 Kč) 256 GB (27990 Kč)

512 GB (30990 Kč) 256 GB (35490 Kč)

512 GB (38490 Kč)

1 TB (44490 Kč)

Xiaomi 14 Ultra iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max RAM 16 GB 8 GB 8 GB Úložiště 512 GB (34990 Kč) 128 GB (29990 Kč)

256 GB (32990 Kč)

512 GB (38990 Kč)

1 TB (44990 Kč) 256 GB (35990 Kč))

512 GB (41990 Kč)

1 TB (47990 Kč))

Jak je vidět, i když konkurenti nabízí srovnatelné konfigurace (pokud tedy budeme poloviční RAM u iPhone brát jako srovnatelnou), Xiaomi 14 Ultra nabízí dostatečnou kapacitu úložiště a nejvyšší hodnotu operační paměti za nejlepší cenu. V tomto ohledu mu může konkurovat jen Samsung Galaxy S24+, který má ale méně RAM a zaostává v ostatních parametrech.



Displej

Ač to může být překvapivé, Xiaomi má nejlepší displej. Má lepší rozlišení a větší maximální jas. Samsung se sice chlubí novým antireflexním zpracováním, ale stačí u Xiaomi 14 Ultra vyměnit dodanou ochrannou fólii za lepší a pak od sebe oba telefony prakticky nerozeznáte. Pokud srovnáváme s telefony Apple, vede Xiaomi ještě výrazněji, a to i při porovnání s iPhone 15 Pro Max.

Xiaomi 14 Ultra Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Typ LTPO AMOLED, 68B colors,

120Hz, Dolby Vision, HDR10+

1000 nits (typ), 3000 nits (peak) Dynamic LTPO AMOLED 2X

120Hz, HDR10+

2600 nits (peak) Dynamic LTPO AMOLED 2X

120Hz, HDR10+

2600 nits (peak) Velikost 6.73″, 108.9 cm2

(~89.6% screen-to-body ratio) 6.7″, 110.2 cm2

(~91.6% screen-to-body ratio) 6.8″, 113.5 cm2

(~88.5% screen-to-body ratio) Rozlišení 1440 x 3200

20:9 (~522 ppi) 1440 x 3120

19.5:9 (~513 ppi) 1440 x 3120

19.5:9 (~505 ppi) Ochrana Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Armor

Xiaomi 14 Ultra Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Typ LTPO AMOLED, 68B colors,

120Hz, Dolby Vision, HDR10+

1000 nits (typ), 3000 nits (peak) LTPO Super Retina XDR OLED

120Hz, HDR10, Dolby Vision

1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) LTPO Super Retina XDR OLED

120Hz, HDR10, Dolby Vision

1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) Velikost 6.73″, 108.9 cm2

(~89.6% screen-to-body ratio) 6.1″, 91.3 cm2

(~88.2% screen-to-body ratio) 6.7″, 110.2 cm2

(~89.8% screen-to-body ratio) Rozlišení 1440 x 3200

20:9 (~522 ppi) 1179 x 2556

19.5:9 ratio (~461 ppi) 1290 x 2796

19.5:9 ratio (~460 ppi density) Ochrana Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass Ceramic Shield glass Ceramic Shield glass

Fotoaparát

Xiaomi sice teoreticky nabízí menší rozlišení než Samsung Galaxy S24 Ultra (50 vs 200 Mpx), ale zato disponuje 1″ senzorem. Ten stírá teoretický náskok Samsungu a to, co Samsung dohání pomocí software, zvládá Xiaomi 14 Ultra na úrovni hardware. Kdo někdy používal Samsung, zná ne ani tak možnost, jako spíš nutnost nastavit spoustu parametrů, aby fotka dopadla dobře. A po každé fotografii pořízené v jen trochu nepříznivých podmínkách je třeba docela dlouho čekat, než se fotografie zpracuje. To u Xiaomi 14 Ultra nehrozí, fotografie jsou zpracovávány prakticky instantně a jen u noční fotografie si chvilku počkáme.

Xiaomi 14 Ultra Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Ultraširoký 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚

1/2.51″, 0.7µm, dual pixel PDAF 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚

1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚

1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video Hlavní 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm

1.0″-type, 1.6µm

multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/1.8, 24mm

1/1.56″, 1.0µm

dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/1.7, 24mm

1/1.3″, 0.6µm

multi-directional PDAF, Laser AF, OIS Portrétový 50 MP, f/1.8, 75mm

1/2.51″, 0.7µm

dual pixel PDAF (10cm – ∞), OIS

3.2x zoom 10 MP, f/2.4, 67mm

1/3.94″, 1.0µm

PDAF, OIS

3x zoom 10 MP, f/2.4, 67mm

1/3.52″, 1.12µm

PDAF, OIS

3x zoom Ultrazoom 50 MP, f/2.5, 120mm

1/2.51″, 0.7µm

dual pixel PDAF (30cm – ∞), OIS

5x zoom – 50 MP, f/3.4, 111mm

1/2.52″, 0.7µm

PDAF, OIS

5x zoom Selfie 32 MP, f/2.0, 22mm

1/3.14″, 0.7µm 12 MP, f/2.2, 26mm

dual pixel PDAF 12 MP, f/2.2, 26mm

dual pixel PDAF

Xiaomi 14 Ultra iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Ultraširoký 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚

1/2.51″, 0.7µm, dual pixel PDAF 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚

1/2.55″, 1.4µm

dual pixel PDAF 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚

1/2.55″, 1.4µm

dual pixel PDAF Hlavní 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm

1.0″-type, 1.6µm

multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/1.8, 24mm

1/1.28″, 1.22µm

dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/1.8, 24mm

1/1.28″, 1.22µm

dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Portrétový 50 MP, f/1.8, 75mm

1/2.51″, 0.7µm

dual pixel PDAF (10cm – ∞), OIS

3.2x zoom 12 MP, f/2.8, 77mm

1/3.5″, 1.0µm

PDAF, OIS

3x zoom – Ultrazoom 50 MP, f/2.5, 120mm

1/2.51″, 0.7µm

dual pixel PDAF (30cm – ∞), OIS

5x zoom – 12 MP, f/2.8, 120mm

1/3.06″, 1.12µm

dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS

5x zoom Selfie 32 MP, f/2.0, 22mm

1/3.14″, 0.7µm 12 MP, f/1.9, 23mm

1/3.6″, PDAF, OIS 12 MP, f/1.9, 23mm

1/3.6″, PDAF, OIS

Dalším bonusem je Photography Kit, který umožní používat Xiaomi 14 Ultra stejně, jako by to byl fotoaparát. Focení s nasazeným gripem a případně i filtry je na úplně jiné úrovni. Kvalitu fotografií sám o sobě nezlepší (i když to není úplně pravda, možnost použití filtrů posouvá možnosti úplně jinde), ale umožní fotit mnohem pohodlněji.

Příslušenství v balení

Zatímco v případě Samsungu a Apple na nás po vytažení mobilu, kabelu a jehly na SIM kouká prázdná krabice, u Xiaomi jsme v tom okamžiku teprve v polovině rozbalování. Čeká na nás ještě adaptér a transparentní kryt. A na displeji je aplikovaná ochranná fólie. Za obojí musíme u Samsungu a Apple platit a co je horší, než to uděláme, je telefon bez ochrany. Abychom ale byli féroví, fólie v balení je natolik základní a tak moc se leskne, že doporučujeme nalepit co nejdřív místo ní něco lepšího.

Příslušenství v balení

Nabíjení

Zatímco Samsung Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra se nabíjí pomocí 45 W, Xiaomi 14 Ultra zvládá 90 W, a to je i výkon nabíjecího adaptéru, který najdeme v balení. Xiaomi nabízí i 80W bezdrátovou nabíječku, ale zatímco nabíjení pomocí 90W je velice rychlé, bezdrátové nabíjení je na tom výrazně hůř a o trvalém použití 80 W se nedá mluvit. Měření iPhone 15 Pro (Max) nemáme bohužel k dispozici, ale dle dostupných informací nabíjení z 20 % na 100 % pomocí 35W adaptéru trvá necelé dvě hodiny s tím, že skoro polovinu doby zabere posledních 20 %. Pokud na nabíjení spěcháte, je Xiaomi jasná volba.

Nabíjení Xiaomi 14 Ultra vs Samsung

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Který telefon byste si vybrali vy a proč?