Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická

Nová řada iPhone 16 slibuje lepší výdrž baterie, ale zaostává za Samsungem Galaxy S24 Ultra

Všechny modely iPhone 16 překonaly své předchůdce z řady 15 v testu výdrže baterie

Navzdory pokročilejšímu 3nm čipu Apple stále nedosahuje úrovně 5000mAh baterie Samsungu

Apple letos s řadou iPhone 16 nepřišel opět s žádnou revolucí. Místo toho vsadil na cestu postupných vylepšení – trochu lepší fotoaparáty, o něco rychlejší čip, fotografické tlačítko. Nic, co by vám vyrazilo dech. Ale pozor, je tu jedna věc, kterou Apple vytrubuje do světa jako zásadní upgrade: výdrž baterie. Populární YouTuber Mrwhosetheboss vzal tedy nové iPhony na paškál a porovnal je s loňskými modely a věčným rivalem, Samsungem, konkrétně modelem Galaxy S24 Ultra. A výsledky? Ty jsou velmi zajímavé!

V testu, který simuloval běžné používání (scrollování sociálními sítěmi, sledování YouTube, používání Slacku či natáčení 4K videa), se jako jasný vítěz ukázal Samsung Galaxy S24 Ultra. Jeho 5000mAh baterie vydržela neuvěřitelných 12 hodin a 31 minut. iPhone 16 Pro Max se umístil na druhém místě s 11 hodinami a 22 minutami. To je sice o hodinu a kousek méně než u Samsungu, ale pořád o téměř dvě hodiny více než u loňského modelu. Apple tedy rozhodně udělal pokrok, ale jihokorejský kolos nám letos naservíroval vlajku s dost možná nejlepší výdrží baterie na trhu. A to i přesto, že Apple používá pokročilejší 3nm čip druhé generace, zatímco Samsung jede na 4nm Snapdragonu. Zbytek rodiny iPhone 16 se pohyboval kolem 8 hodin až téměř 9 hodin.

iPhone 16 Ultimate Battery Test!

Výsledky testování:

Samsung Galaxy S24 Ultra – 12 hodin a 31 minut

iPhone 16 Pro Max – 11 hodin a 22 minut

iPhone 15 Pro Max – 9 hodin a 35 minut

iPhone 16 Plus – 8 hodin a 45 minut

iPhone 16 Pro – 8 hodin a 19 minut

iPhone 16 – 8 hodin a 19 minut

iPhone 15 – 7 hodin a 45 minut

Pamatujte, že tyhle testy jsou jen orientační. Reálná výdrž závisí pochopitelně na tom, jak telefon skutečně používáte.

Zdroj: Mrwhosetheboss