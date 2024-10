Tento Samsung má fotit ještě lépe než Galaxy S24 Ultra. Vyjde už zítra!

Letošní Samsung Galaxy S24 Ultra patří k nejlepším fotomobilům na trhu, avšak již zítra se představí další jihokorejský model, který jej může překonat. Půjde o vylepšenou verzi skládacího telefonu Galaxy Z Fold6, jež s sebou přinese i řadu dalších vylepšení.

Že datum vydání Samsungu Galaxy Z Fold6 Special Edition připadá na pondělí 21. října bylo oficiální cestou oznámeno tento týden. Nyní však se zajímavými informacemi přišel uznávaný insider Ice Universe, dle jehož slov může 200Mpx snímač nové skládačky podávat ještě lepší výsledky než ten, který využívá Galaxy S24 Ultra.

The Fold SE 200MP has better picture quality than the S24 Ultra and it will be released tomorrow.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 20, 2024