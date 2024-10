Samsung oznámil datum uvedení nového produktu Galaxy na 21. října

Upoutávka naznačuje, že půjde o zařízení typu Fold

Očekává se launch Galaxy Z Fold 6 Special Edition s významnými inovacemi

Samsung konečně prolomil mlčení a oznámil datum uvedení nového produktu z řady Galaxy. Všechny indicie naznačují, že se dočkáme dlouho očekávaného Galaxy Z Fold6 Special Edition. Co víme a na co se můžeme těšit?

Datum je stanoveno: 21. října

Samsung na svých korejských webových stránkách oznámil, že 21. října představí “nový Galaxy s další inovací”. Spolu s tímto prohlášením zveřejnil i krátkou upoutávku na YouTube, které nenechává nikoho na pochybách – jde o zařízení typu Fold.

[초대장] 10월 21일, 새로운 갤럭시가 공개됩니다

Co očekávat od Galaxy Z Fold 6 Special Edition?

Ačkoli jihokorejský kolos zatím nenabídl žádné oficiální specifikace, úniků je dostatek. Zde jsou hlavní očekávané parametry:

Tenčí provedení: Očekává se tloušťka pouhých 10,6 mm v složeném stavu

Větší displeje: 6,5″ vnější a 8″ vnitřní displej, oba mírně větší než u standardního Foldu

Méně výrazný a viditelný přehyb displeje

Hlavní fotoaparát s rozlišením 200 MP

Podpora pro S Pen

Inovace, které jsme dosud postrádali?

Je možné, že si Samsung schoval své nejlepší nápady pro tuto speciální edici? Poslední generace klasických Foldů totiž v některých ohledech poněkud stagnovaly. Fotoaparáty zůstávaly bez výrazných změn, vnější displej byl stále poměrně úzký a kapacita baterie se naposledy změnila u Foldu3 na současných 4400 mAh. Nutno podotknout, že se oproti Foldu2 ještě zmenšila, ten měl totiž 4500mAh akumulátor. Možná právě Galaxy Z Fold 6 Special Edition přinese zlom v těchto oblastech.

Pokud by Samsung skutečně implementoval významné vylepšení fotoaparátů, rozšířil vnější displej pro pohodlnější používání v zavřeném stavu a našel způsob, jak zvětšit kapacitu baterie bez nárůstu tloušťky zařízení, mohl by tím znovu nadchnout i ty nejnáročnější uživatele. Že je možné nacpat obří baterku do velmi tenkého zařízení dokazuje například Honor s jeho ohebným Magic V3. Ten je ještě znatelně tenčí než Fold a má přitom hned 5150mAh baterku.

Dostupnost může být omezená

Zatímco technické specifikace vypadají slibně, je tu jeden háček. Podle dostupných informací by měl být Galaxy Z Fold 6 Special Edition k dispozici pouze v Koreji a Číně.

Uvedení Galaxy Z Fold 6 Special Edition však dokazuje, že Samsung dále intenzivně pracuje na vylepšování svých skládacích zařízení, přestože v posledních letech by o tom mohl leckdo pochybovat. Tenčí provedení a větší displeje jsou správným krokem, ale omezená dostupnost může brzdit globální adopci, kde se mohou na druhou stranu začít prosazovat čínští konkurenti.

Měl by Samsung uvést Galaxy Z Fold 6 Special Edition i na další trhy?

Zdroj: Samsung, YouTube, AndroidHeadlines