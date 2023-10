Řada Xiaomi 14 by se měla objevit na čínském trhu už v listopadu

Nyní jeden z leakerů promluvil o specifikacích Pro modelu

Můžeme počítat s nekompromisním výkonem i skvělým hlavním snímačem

Už za měsíc by mělo Xiaomi představit očekávanou řadu Xiaomi 14, která má zahrnovat základní a Pro verzi, Ultra přijde pravděpodobně později. Stejně jako obvykle budou telefony nejprve představeny na čínském trhu, k nám by se pak mohly dostat někdy v únoru. Nyní jeden z leakerů promluvil o specifikacích Xiaomi 14 Pro. Pokud se ukáží jako pravdivé, máme se na co těšit.

Indický leaker Kartikey Singh tvrdí, že bude Xiaomi 14 Pro vybaveno 6,7palcovým displejem Micro Quad Curved 2K C8 s podporou LTPO technologie (1-120 Hz) a špičkovým jasem až 3000 nitů, což je na telefony naprosto šílená hodnota a bude nejlepší na trhu. Samozřejmostí bude podpora HDR10+, ale také Full Link Dolby Vision a Pro Colour Tuning. O ochranu se postará sklo Gorilla Glass Victus 2, počítat prý lze také s extrémně tenkými rámečky (okolo 1 mm). Za zmínku stojí také 2 000 (nebo více) PWM stmívání.

Srdcem Xiaomi 14 Pro bude čip Snapdragon 8 Gen 3 v kombinaci s až 24 GB RAM typu LPDDR5x a co se týče úložiště, uživatelé budou mít možnost vybrat si model s až 1 TB UFS 4.0 pamětí. Zde tedy můžeme počítat s tím nejlepším, co momentálně Android scéna nabízí. Výdrž obstará 4860mAh baterie s podporou 120W nabíjení, telefon prý z výroby poběží na MIUI 15 s Androidem 14. Telefon mimochodem nabídne také podporu satelitní komunikace, ta bude však s největší pravděpodobností funkční jen v Číně.

Xiaomi 14 Pro dostane stejně jako jeho o rok starší sourozenec hlavní 1palcový 50Mpx snímač Sony IMX989 s optickou stabilizací, nově má však disponovat variabilní clonou. Počítat lze prý také s 50Mpx ultraširokým senzorem a 50Mpx teleobjektivem.

Zdroj: gizmochina.com