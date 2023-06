Jsou to zhruba dva měsíce, co šéf společnosti Meta oficiálně oznámil možnost používat jeden WhatsApp ve více zařízeních. Třeba pro případy, kdy potřebujete libovolně odepisovat jednou z telefonu, podruhé z tabletu a potřetí například z počítače. Z toho má nepochybně radost obrovská skupina uživatelů. Najde se ale pravděpodobně stejné, možná dokonce i větší množství lidí, kteří by potřebovali možnost opačnou. Tedy mít v jednom zařízení aktivních více účtů. I tuto funkci nejspíš vývojáři postupně dokončují. Poodkryla to jedna z aktuálních beta verzí.

Jak si tradičně všiml tvůrce webu WABetaInfo, nejnovější beta verze pro WhatsApp Business na Androidu (verze 2.23.13.5) obsahuje náznaky, že podpora více účtů je již ve vývoji. Nejde zatím o široce dostupnou beta funkci, ale alespoň první náznak nového prostředí pro přepínání aplikace nabízí. Snímek obrazovky najdete níže.

Podpora více účtů bude užitečnou funkcí pro lidi, kteří používají různé WhatsApp účty pro odlišné účely. Uživatel může mít například jeden účet pro osobní použití a druhý pro práci, přičemž zůstanou oddělené hlavně konverzace. Hodit se to nicméně bude třeba i při sledování nově zaváděných Kanálů. V tuto chvíli je možné v mobilu používat více než jeden WhatsApp účet pouze po naklonování aplikace, případě díky speciální funkci v menu u některých nadstaveb.

