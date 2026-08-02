TOP 5 telefonů druhé poloviny roku 2026, na které se těším nejvíc Hlavní stránka Články Tyhle telefony 2026 mě z nadcházející druhé poloviny roku lákají nejvíc – od Applu po Honor Vybíral jsem napříč světy: první skládačka Applu, sci-fi model Honoru, můj možný upgrade Pixelu i dvě čínské vlajky Skoro všechno stojí zatím na únicích, takže parametry i termíny berte s rezervou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.8.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Druhá polovina roku bývá pro fanouška mobilů to nejhezčí období – sype se jedna vlajková loď za druhou a já si už teď dělám čárky do kalendáře. Vybral jsem pětici, na kterou se z nadcházejících měsíců těším nejvíc, a ke každému kousku přidávám i důvod. Naprostá většina informací o samotných telefonech zatím vychází z pouhých úniků či spekulací, takže byste je měli brát s jistou rezervou. Například o Pixelu 11 Pro, který jsem na seznam zařadil také, už ale těsně před premiérou víme z internetu prakticky vše. Honor Robot Phone: telefon jako ze sci-fi Apple iPhone Ultra: první skládačka z Cupertina Google Pixel 11 Pro: telefon, který si možná reálně koupím Xiaomi 18 Ultra: fotomobil, který možná vůbec nevyjde Vivo X500 Pro: kompaktní zabiják s brutálními foťáky Honor Robot Phone: telefon jako ze sci-fi Honor Robot Phone mě fascinuje svou odvahou a připomíná mi něco ze sci-fi filmů. Nepůjde totiž o klasický smartphone, který už máte doma – jeho hlavní kamera 200Mpx kamera má sedět na motorizovaném gimbalu na výsuvném „krčku“, který se údajně vztyčí za 0,8 sekundy a dokáže se naklánět a otáčet takřka o 360°. Umělá inteligence přitom má objekt sama sledovat. Uvnitř se čeká Snapdragon 8 Elite Gen 5 a baterie, u jejíž kapacity se úniky rozcházejí od šesti do sedmi tisíc mAh. Sám výrobce koncept ukázal už na veletrhu MWC a znovu v Šanghaji. Asi nejvíce jsem zvědavý na to, zda se vůbec nějakým způsobem podívá do Evropy. Premiéra se čeká 12. srpna, jenže zatím jen pro Čínu, kde už běží předobjednávky v přepočtu kolem 47 tisíc korun (15 000 jüanů). Šéf značky sice mluvil o „globálním“ uvedení, konkrétní datum pro zdejší končiny ale nepadlo. Apple iPhone Ultra: první skládačka z Cupertina Applu trvalo dlouho, než se odhodlal k ohebnému formátu, a o to větší napětí kolem prvního ohebného iPhonu panuje. Podle shodných úniků – od analytika Ming-Chi Kua po renomovaného insidera a novináře Marka Gurmana – půjde o knížkově skládaný telefon se zhruba 7,8″ vnitřním a 5,5″ vnějším displejem, který má patřit k vůbec nejtenčím na trhu (rozložený kolem 4,5 milimetru). Kvůli tenkosti se prý do těla nevešlo Face ID, takže se má vrátit otisk prstu v bočním tlačítku. Pohánět ho bude čip A20, o focení se postará dvojice 48Mpx snímačů a cena se má vyšplhat ke zhruba 50 tisícům korun (kolem 2 000 dolarů). Premiéra se čeká na září po boku řady iPhone 18 Pro. Fotografie údajné makety zachycuje pravděpodobný design iPhonu Ultra U prvního skládacího iPhonu mě osobně neberou ani tak parametry, jako spíš to, jak se model uchytí, když na trh přichází v podstatě jako poslední. Zajímavé určitě bude i srovnání s čerstvě představeným Samsungem Galaxy Z Fold8, který design připravovaného iPhonu Ultra „okopíroval“ ještě dříve, než stihl vyjít – a už zažívá pořádný úspěch. Google Pixel 11 Pro: telefon, který si možná reálně koupím Sám používám Pixel 9 Pro XL a už pomalu pokukuji po nástupci. Pixel 11 Pro se oficiálně ukáže 12. srpna a lákadlem číslo jedna je pro mě jednoznačně Pixel Glow: pole RGB diod přímo v charakteristickém pruhu fotoaparátu, které se rozsvítí u notifikací, příchozího hovoru nebo aktivity Gemini, když telefon leží lícem dolů. Princip trochu připomíná Glyph od Nothingu, jen v daleko decentnějším provedení. Uvnitř pak má tikat nový čip Tensor G6 vyrobený 2nm procesem. Já sám si samozřejmě pokládám otázku, zda bude upgrade z devítky ve výsledku dávat smysl. Tensor G6 ve výsledku asi nabídne spíš svižnější AI a lepší efektivitu než skokový nárůst výkonu a z loňské generace zůstanou magnety, které můj Pixel nenabízí. Od Googlu se dá očekávat, že dodá širokou škálu nových softwarových funkcí, avšak ty nejzajímavější z nich jsou obvykle regionálně omezené a do Česka se nedostanou. Uvidím, jak výrobce nastaví ceny a jaké bonusy nabídne. Xiaomi 18 Ultra: fotomobil, který možná vůbec nevyjde Letos jsem do ruky dostal Xiaomi 17 Ultra a focení s ním mě strašně mě bavilo. Osud jeho nástupce je ale momentálně ve hvězdách a informátoři se nemohou shodnout na tom, zda Xiaomi 18 Ultra skutečně dorazí na trh, anebo bude odloženo, popřípadě úplně zrušeno. Na vině má být paměťová krize. Xiaomi 17 Ultra recenze: Když se mobilní zoom stane vaší novou obsesí Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Pokud přece jen dorazí, těším se samozřejmě hlavně na foťáky. Mluví se o teleobjektivu s 200Mpx snímačem a plynulým optickým zoomem i o větším hlavním čipu s technologií LOFIC pro širší dynamický rozsah, samozřejmě dál ve spolupráci s Leicou. A co se zbytku výbavy týče, počítáme s vlajkovým čipem od Qualcommu, možná o něco větší baterií a podporou rychlého nabíjení okolo 90 W či více. Vivo X500 Pro: kompaktní zabiják s brutálními foťáky Poslední kousek je tak trochu insider tip. Vivo X500 Pro sice nebude mít tak nabušené PR jako vlajky Applu, papírově z něj ale kouká jeden z nejlepších kompaktních fotomobilů roku. Čekají se 50Mpx hlavní snímač Sony s technologií LOFIC, 64Mpx periskop a baterie přes 7 000 mAh v překvapivě malém těle se 6,37″ plochým displejem. Pohánět ho má MediaTek Dimensity 9600. O předchozí generaci, Vivo X300 Pro, jsme psali jako o jednom z nejlepších fotomobilů – a pětistovka na to nejspíš naváže. Vivo X300 Pro recenze: skvělý fotomobil i vlajka jak se patří Vašek Švec Recenze, Recenze telefonů Vašek Švec Recenze, Recenze telefonů Proč mě zaujal? Kvůli adaptaci LOFIC. Ta zkratka pro Lateral Overflow Integration Capacitor, kterou už jsem použil u Xiaomi 18 Ultra výše, znamená, že každý pixel dostane pomocný kondenzátor, který pobere přebytečné světlo a zabrání vypálení jasných míst – v protisvětle nebo u nočních lamp z toho má být znatelně širší dynamický rozsah. Je to přesně ten trik, kterým se předvedlo Xiaomi 17 Ultra, a Vivo ho přebere. Na který z téhle pětice se těšíte nejvíc vy – a přidali byste do žebříčku ještě někoho? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Google Pixel Honor iphone ultra Skládací telefony Vivo Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025