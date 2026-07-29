Samsung Galaxy Z Fold8 prý táhne. Takový úspěch nového formátu zjevně nečekal ani sám výrobce

  • Nový širší Galaxy Z Fold8 se prý v předobjednávkách prodává rychleji, než Samsung počítal
  • Korejský leaker tvrdí, že výrobce pro základní model vyčlenil 2,8 milionu kusů, pro Ultra dva miliony
  • Zásoby levnějšího modelu už prý docházejí, dražší Ultra je naopak dost

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
29.7.2026 12:00
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sasmung galaxy z fold8 predni a zadni strana
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Samsung letos svou velkou skládačku rozdělil na dva modely a při představení na konci července to vypadalo, že vlajkovou lodí bude ta dražší. Informace z Koreje ale ukazují opačný obrázek. Zájem podle nich táhne levnější Galaxy Z Fold8 s novým, širším tvarem – a kdo o něj stojí, měl by si s objednávkou pospíšit.

Samsung novému formátu věřil více než klasickému

Čísla zveřejnil korejský leaker Lanzuk, podle kterého firma pro základní model vyčlenila zhruba 2,8 milionu kusů, zatímco pro variantu Fold8 Ultra jen dva miliony.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Colors Foldable Screen 1200x675 1

Ani navýšená výroba prý nestačí. Předobjednávky mají překračovat odhady, se kterými Samsung do prodeje šel, a u některých barevných provedení už se zásoby tenčí. Ultra verze má být k dispozici bez omezení, což o rozložení poptávky vypovídá samo o sobě.

OBJEDNAT GALAXY Z FOLD8

Jde ovšem o údaje z úniku, ne o oficiální statistiku. Samsung sám žádná prodejní čísla zatím nezveřejnil a nezávisle je nedovedeme ověřit.

Proč zákazníci sahají po levnějším modelu?

Hlavní rozdíl mezi oběma skládačkami nespočívá ve výbavě, ale v proporcích. Fold8 dostal vnitřní 7,6″ displej v poměru stran 4:3, takže po rozevření připomíná spíš malý tablet než protaženou knihu a u videa odřízne menší černé pruhy. Zavřený je široký a podsaditý, s 5,5″ panelem na zádech.

Ultra naopak zůstává u receptu, který zákazníci znají z předchozích generací: 6,5″ vnější a 8″ vnitřní displej. Oba telefony pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 a jako první na trhu se hlásí s Androidem 17 a nadstavbou One UI 9.

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Vše, co potřebujete vědět: Samsung právě představil Galaxy Z Fold8 a Fold8 Ultra! Jakub Kárník Zprávičky

Svou roli hraje i účtenka. Základní model startuje v Česku na 48 999 Kč, za Ultra dáte nejméně 53 999 Kč. Pětitisícový rozdíl je u telefonu, který se v obou případech pohybuje kolem padesáti tisíc, znát.

Novinky do prodeje zamíří už brzy

Ostrý prodej začíná 7. srpna, jenže online předobjednávky Foldu8 se prý vyprodaly až do druhého srpnového týdne a podobně jsou na tom varianty od operátorů. Kamenné obchody mají podle úniku dostat pořádnou dodávku až mezi začátkem a polovinou září.

KOUPIT GALAXY Z FOLD8

Sáhli byste radši po širším Foldu8, nebo po Ultra verzi?

Zdroje: Naver, SamMobile, 9to5Google

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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