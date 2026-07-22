Vše, co potřebujete vědět: Samsung právě představil Galaxy Z Fold8 a Fold8 Ultra! Hlavní stránka Zprávičky Samsung dnes v Londýně rozdělil řadu Fold na dva modely – Galaxy Z Fold8 Ultra je přímým nástupcem Foldu 7 Ultra řeší dlouholeté slabiny: nese 5 000mAh baterii a díky konstrukci Flex Titanium téměř neviditelný ohyb Obě novinky pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 a jako první telefony na trhu běží na Androidu 17 s One UI 9 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.7.2026 15:00 2 komentáře 2 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Letní Galaxy Unpacked se tentokrát opět po letech odehrál v Londýně, kde byla naše redakce naposledy u představení Foldu4 před čtyřmi lety. Samsung si pro něj schoval nejzásadnější zásah do řady Fold od jejího vzniku v roce 2019. Místo jednoho modelu dostáváme dva – Galaxy Z Fold8 Ultra, který je faktickým pokračovatelem loňského Foldu7 s vysokým „knížkovým“ tělem, a Galaxy Z Fold8, jenž zakládá (u Samsungu) úplně novou kategorii nižších a širších skládaček. Ještě před pár týdny se mu ostatně přezdívalo Fold8 Wide, finální jméno ale nakonec zdědil po celé řadě. Jeden Fold už nestačí Galaxy Z Fold8: pas do kapsy místo dálkového ovladače Z Fold8 Ultra: nástupce Foldu 7 bez rýhy přes displej Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro oba, paměti až 1 TB One UI 9: Android 17 dřív než na Pixelech České ceny a bonusy: výkup starého Foldu srazí až 10 tisíc Jeden Fold už nestačí Logika za rozdělením je zřejmá. Vysoký a úzký formát dosavadních Foldů vyhovoval multitaskingu, ale vnější displej připomínal spíš dálkový ovladač a při sledování videa na vnitřním panelu zůstávaly kolem obrazu mohutné černé pruhy. Širší Fold8 s vnitřním displejem v poměru stran 4:3 oba neduhy odstraňuje – ve složeném stavu se drží jako běžný telefon, v rozloženém funguje jako přenosné kino. Ultra si naopak ponechává osvědčené proporce a k nim přibaluje maximální výbavu. Načasování přitom není náhodné, ještě letos má dorazit první skládací iPhone a Samsung si zjevně nechce nechat vzít ani jeden segment trhu. 🔥 NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 Takto vypadá přední strana nového Galaxy Z Foldu8: Galaxy Z Fold8: pas do kapsy místo dálkového ovladače Novic řady sází na 7,6″ vnitřní Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 2 448 × 1 848 pixelů a 5,5″ vnější displej s rozlišením 1 972 × 1 248 pixelů, jehož poměr stran se blíží běžným telefonům – konec psaní na „dálkovém ovladači“. Oba panely nabízejí 120Hz obnovovací frekvenci, jas až 3 000 nitů a novou antireflexní vrstvu. Tělo ve složeném stavu skutečně připomíná cestovní pas – měří 161,4 × 123,9 mm, v rozloženém stavu je tenké 4,5 mm a s hmotností 201 gramů jde o nejlehčí Fold v historii. Konstrukci doplňuje krytí IP48. Kompromisy se ovšem najdou, a ne malé. Fotosestava čítá jen dva 50Mpx snímače – hlavní se světelností f/1.8 a optickou stabilizací a ultraširokoúhlý s f/1.9. Teleobjektiv chybí úplně a dvojnásobné přiblížení obstarává výřez z hlavního čipu, který Samsung marketingově nazývá zoom v optické kvalitě. Zamrzet to nemusí tolik díky funkcím Dual Recording, jež natáčí současně přední i zadní kamerou, a My FanCam, která při natáčení automaticky sleduje vybranou osobu v záběru. Baterie s kapacitou 4 800 mAh se poprvé v historii řady nabíjí výkonem 45 W – z nuly na 63 % se dostanete za půl hodiny, Fold 7 se loni musel spokojit s 25 W. Vybírat lze z grafitové, krémové a levandulové barvy, pistáciová je exkluzivně na samsung.cz. 🔥 KOUPIT NOVINKY NA ALZA.CZ 🔥 Z Fold8 Ultra: nástupce Foldu 7 bez rýhy přes displej Vlajková loď dostala 6,5″ vnější displej s rozlišením 2 520 × 1 080 pixelů a 8″ vnitřní panel s rozlišením 2 504 × 2 256 pixelů a jemností 422 ppi. Hlavní hvězdou je ale konstrukce Flex Titanium – kombinace titanové opěrné desky a fólie z titanové slitiny, díky níž zůstává displej v rozloženém stavu dokonale rovný a viditelný přehyb se nevytváří ani časem. Přepracovaný je i samotný pant s optimalizovanou magnetickou silou, telefon se tak snáze otevírá a méně namáhá displej. Po letech, kdy jsme ohyb brali jako nutné zlo skládaček, jde o posun, který poznáte na první pohled i dotek. Působivá jsou i čísla kolem těla: v rozloženém stavu je Ultra tenká pouhých 4,1 mm a váží 218 gramů. Soustava snímačů zůstala podobná jako loni – 200Mpx hlavní snímač se světelností f/1.7 a optickou stabilizací doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Hlavní čip díky technologii Adaptive Pixel zvládá dvojnásobné přiblížení bez viditelné ztráty detailů a video natočí až v 8K při 30 fps. O selfie se na obou displejích starají 10Mpx kamerky. Baterie narostla na 5 000 mAh – oproti 4 400 mAh u Foldu 7 jde o 14% skok – a slibuje až 27 hodin přehrávání videa. Nabíjení zrychlilo na 45 W, nechybí ani to bezdrátové. Barevná paleta zahrnuje krémovou, grafitovou a odstíny Green Shadow a Violet Shadow. Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro oba, paměti až 1 TB Pod kapotou se sourozenci neliší. Oba pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, tedy speciálně vyladěná verze nejvýkonnějšího čipsetu pro Android, kterou známe z řady Galaxy S26. Základem je 12 GB RAM typu LPDDR5X a rychlé úložiště UFS 4.0 s kapacitou 256 nebo 512 GB, terabajtová verze Foldu8 Ultra pak dostává 16 GB RAM. Konektivitu obstarává Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC a USB-C. One UI 9: Android 17 dřív než na Pixelech Obě novinky běží na One UI 9 postaveném nad Androidem 17 – díky posunutému vývojovému cyklu Googlu se tak nejnovější systém objeví na skládačkách Samsungu dřív než na telefonech Pixel od samotného Googlu. Těžištěm jsou agentní funkce Gemini Intelligence, které nyní fungují ve více než 40 aplikacích: stačí popsat, co potřebujete, a systém dojde od vyhledání vstupenek až po rezervaci restaurace. Přehled Now Brief servíruje personalizované informace z kalendáře, zdraví i zabezpečení, funkce Now Nudge zase na velkém displeji radí s dalšími kroky při plánování cest a Gemini Notebook slučuje poznámky, fotky, nahrávky i dokumenty do jednoho pracovního prostoru. 🔥 NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 Samsung přitom myslel i na dohled nad tím, co si umělá inteligence dovolí: nový panel AI Assistant Activity ukazuje na jedné obrazovce veškeré automatické akce, k nimž jste dali svolení, a citlivá data chrání šifrované prostory Knox Enhanced Encrypted Protection. Praktickou perličkou je, že Quick Share je nově kompatibilní s AirDropem, takže si s majiteli iPhonů konečně pošlete soubory oběma směry bez krkolomností. České ceny a bonusy: výkup starého Foldu srazí až 10 tisíc Předobjednávky startují dnes v 15:00 a poběží do 6. srpna, do prodeje míří všechny novinky 7. srpna. České ceny jsou následující: Galaxy Z Fold 8: 12/256 GB: 48 999 Kč 12/512 GB: 53 999 Kč 12 GB/1 TB: 63 999 Kč Galaxy Z Fold 8 Ultra: 12/256 GB: 53 999 Kč 12/512 GB: 58 999 Kč 16 GB/1 TB: 68 999 Kč Zajímavé je, že základní Fold 8 startuje o 4 tisíce níž, než loni stál Fold 7 – širší model má zjevně přilákat nové publikum. Cenu lze navíc výrazně srazit: při odprodeji starého funkčního zařízení přidá Samsung k výkupní ceně bonus 5 000 Kč, a pokud odevzdáte starší skládačku Galaxy Z, rovnou 10 000 Kč. K tomu se sluší zmínit 10% slevu na druhý produkt z nositelné elektroniky či tabletů, 30% slevu na kus příslušenství, 7% studentskou slevu a půl roku služby Google AI Pro zdarma (jinak za 3 300 Kč) s 5 TB cloudu a přístupem ke Gemini 3 Pro. Za recenzi nového telefonu pak Samsung rozdává tyčový vysavač Jet 65 Pet nebo sluchátka Galaxy Buds4 Pro. ZOBRAZIT NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ Který z nových Foldů dává větší smysl vám – široký Fold8, nebo vybavenější Ultra? Zdroj: Samsung Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Android 17 Ohebný telefon Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung Samsung Galaxy Z Fold8 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. 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