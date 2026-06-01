Skládací iPhone Ultra unikl. Bude stát 50 tisíc a vrátí se do něj už téměř mrtvá technologie

Jakub Kárník Publikováno: 1.6.2026 06:00

Po dummy jednotkách iPhonů 18 Pro tu máme další uniklou maketu — tentokrát výrazně ambicióznějšího kousku. Známý leaker Ice Universe zveřejnil snímky předpokládané repliky skládacího iPhonu Ultra, tedy zařízení, kterým chce Apple konečně vstoupit do segmentu, jenž Samsung obhospodařuje už šestou generaci. Únik potvrzuje očekávané barvy i základní designové prvky, samotná replika ale vypadá tak nedotaženě, že na ní fotomodul působí jako přilepený dodatečně. Maketa je bílá, což odpovídá tomu, co se v kuloárech řeší už delší dobu. Apple má u svého prvního skládacího telefonu vsadit na konzervativní paletu — bílá nebo stříbrná na jedné straně, černá nebo space gray na druhé. Žádné Cherry, žádný Cosmic Orange, prostě nic, co by zaplavilo Instagram. Fotomodul působí na první pohled povědomě, vzhledem se inspiroval u letošního iPhonu Air. Na zveřejněném dummy ovšem vypadá doslova nalepený na záda telefonu, což znamená jediné — buď je replika opravdu nepovedená, nebo se Apple chystá kameru prodávat zvlášť. Druhá varianta není zase tak pravděpodobná. Mnohem zajímavější je očekávaný technický základ. Skládací iPhone má dostat 5,5palcový vnější displej a po rozevření 7,8palcový vnitřní OLED panel. Pohon obstará chystaný čip A20 Pro vyráběný 2nm procesem TSMC, doprovázený 12 GB RAM. Tělo má kombinovat titan a hliník a pant prý nebude zanechávat viditelnou rýhu na displeji — což je technický nárok, který Samsungu trvalo několik generací aspoň částečně splnit. Překvapivě se vrací Touch ID umístěný v bočním tlačítku. Důvod je celkem logický — Face ID by u skládacího telefonu fungovalo jen v některých polohách a zabudovat ho pod displej tak, aby ověřilo uživatele v rozloženém i složeném stavu, je technicky podstatně náročnější. Apple chce za skládací iPhone 2 000 dolarů a víc, čímž by se zařadil nad současné špičkové skládačky od Samsungu nebo Honoru. Premiéra se očekává v září 2026 po boku řady iPhone 18 Pro, není ovšem vyloučený postupný rollout. Pokud se dosavadní informace potvrdí, půjde o nejdražší a zároveň nejpozdější vstup velkého výrobce do skládacího segmentu vůbec. Skládací iPhone za 50 tisíc — chytrý tah, nebo přehnaná cenovka? Zdroj: Ice Universe (Weibo), NotebookCheck

O autorovi: Jakub Kárník — Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…