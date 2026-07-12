Xiaomi 18 Ultra možná nebude. Leakeři se ale neshodnou Hlavní stránka Zprávičky Podle úniku Xiaomi zrušilo vývoj modelu 18 Ultra — příští generace by tak neměla mít žádný Ultra telefon Zákazníci se mají spokojit s 18 Pro a 18 Pro Max, návrat řady se čeká až u 19 Ultra na konci roku 2027 Hlavním podezřelým jsou rostoucí ceny pamětí — jiný leaker ale tvrdí, že Ultra jen nabírá zpoždění Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Řada Ultra byla vždycky výkladní skříní Xiaomi — místo, kde se předvádí ta nejšílenější fotovýbava bez ohledu na cenu. A právě tahle skříň teď možná zůstane na jednu generaci zavřená. Podle úniku Xiaomi 18 Ultra nevznikne a fanoušci fotomobilů si budou muset počkat. Jako u každé takové zprávy ale platí, že skepse je namístě — zvlášť když si samotní leakeři odporují. Co vlastně uniklo Za vším hledej paměti Jenže leakeři si protiřečí Co vlastně uniklo Zdrojem je obvykle spolehlivý leaker Kartikey Singh, podle kterého je na „99 % potvrzené“, že 18 Ultra bude vynechaná generace. Místo ní má Xiaomi nabídnout 18 Pro a nový 18 Pro Max, přičemž oba mají vsadit na lepší fotoaparáty. Sám vrchol řady, tedy Pro Max, se v únicích ukazuje jako pořádný macek — 6,9″ LTPO displej, čip Snapdragon 8 Elite Gen 6, dvojice 200Mpx snímačů a velká baterie. Zbytek řady 18 má dorazit zhruba na podzim, klidně už v září. Za vším hledej paměti Proč by Xiaomi rušilo model, kterým se každý rok chlubí? Odpověď zní nudně, ale nejspíš přesně: ceny pamětí a komponent letí vzhůru a marže v ultra-prémiové třídě se ztenčily. Podle úniků má i 18 Pro Max zdražit natolik, že se cenově dostane na úroveň dnešní 17 Ultry — a ještě dražší Ultra nad ním by pak byla těžko obhajitelná. Není to izolovaný jev; drahé paměti teď tlačí celý trh, ať už jde o odkládané telefony, škrtání výbavy nebo zdražování. Xiaomi by tak bylo jen prvním výrobcem, který kvůli tomu obětuje celou modelovou úroveň. Jenže leakeři si protiřečí A teď to, proč bych ještě nevěšel černý prapor. Zatímco Singh mluví o úplném zrušení, jiný respektovaný zdroj Digital Chat Station tvrdí opak — Ultra prý není mrtvá, jen se odkládá na rok 2027 a má přijít s parádním 1″ snímačem o rozlišení 200 Mpx. Dva spolehliví leakeři, dvě protichůdné verze. Ať už platí kterákoli, jedno je jisté hned: pokud Ultra letos nedorazí, nebude mít Xiaomi po nějakou dobu přímou odpověď na Samsung Galaxy S27 Ultra. Definitivní jasno udělá až samo Xiaomi — do té doby berte všechno výše jako nepotvrzené dohady. Chyběl by vám Ultra model, nebo je dobře postavený Pro Max rozumnější volba? Zdroj: Kartikey Singh (X), Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Xiaomi Xiaomi 18 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024