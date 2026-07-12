Xiaomi 18 Ultra možná nebude. Leakeři se ale neshodnou

  • Podle úniku Xiaomi zrušilo vývoj modelu 18 Ultra — příští generace by tak neměla mít žádný Ultra telefon
  • Zákazníci se mají spokojit s 18 Pro a 18 Pro Max, návrat řady se čeká až u 19 Ultra na konci roku 2027
  • Hlavním podezřelým jsou rostoucí ceny pamětí — jiný leaker ale tvrdí, že Ultra jen nabírá zpoždění

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
12.7.2026 16:00
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xiaomi 17 ultra v ruce u dveri kaplicky
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Řada Ultra byla vždycky výkladní skříní Xiaomi — místo, kde se předvádí ta nejšílenější fotovýbava bez ohledu na cenu. A právě tahle skříň teď možná zůstane na jednu generaci zavřená. Podle úniku Xiaomi 18 Ultra nevznikne a fanoušci fotomobilů si budou muset počkat. Jako u každé takové zprávy ale platí, že skepse je namístě — zvlášť když si samotní leakeři odporují.

Co vlastně uniklo

Zdrojem je obvykle spolehlivý leaker Kartikey Singh, podle kterého je na „99 % potvrzené“, že 18 Ultra bude vynechaná generace. Místo ní má Xiaomi nabídnout 18 Pro a nový 18 Pro Max, přičemž oba mají vsadit na lepší fotoaparáty. Sám vrchol řady, tedy Pro Max, se v únicích ukazuje jako pořádný macek — 6,9″ LTPO displej, čip Snapdragon 8 Elite Gen 6, dvojice 200Mpx snímačů a velká baterie. Zbytek řady 18 má dorazit zhruba na podzim, klidně už v září.

Za vším hledej paměti

Proč by Xiaomi rušilo model, kterým se každý rok chlubí? Odpověď zní nudně, ale nejspíš přesně: ceny pamětí a komponent letí vzhůru a marže v ultra-prémiové třídě se ztenčily. Podle úniků má i 18 Pro Max zdražit natolik, že se cenově dostane na úroveň dnešní 17 Ultry — a ještě dražší Ultra nad ním by pak byla těžko obhajitelná. Není to izolovaný jev; drahé paměti teď tlačí celý trh, ať už jde o odkládané telefony, škrtání výbavy nebo zdražování. Xiaomi by tak bylo jen prvním výrobcem, který kvůli tomu obětuje celou modelovou úroveň.

Jenže leakeři si protiřečí

A teď to, proč bych ještě nevěšel černý prapor. Zatímco Singh mluví o úplném zrušení, jiný respektovaný zdroj Digital Chat Station tvrdí opak — Ultra prý není mrtvá, jen se odkládá na rok 2027 a má přijít s parádním 1″ snímačem o rozlišení 200 Mpx. Dva spolehliví leakeři, dvě protichůdné verze. Ať už platí kterákoli, jedno je jisté hned: pokud Ultra letos nedorazí, nebude mít Xiaomi po nějakou dobu přímou odpověď na Samsung Galaxy S27 Ultra. Definitivní jasno udělá až samo Xiaomi — do té doby berte všechno výše jako nepotvrzené dohady.

Chyběl by vám Ultra model, nebo je dobře postavený Pro Max rozumnější volba?

Zdroj: Kartikey Singh (X), Notebookcheck

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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