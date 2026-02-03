Vivo X300 Pro recenze: skvělý fotomobil i vlajka jak se patří Hlavní stránka Recenze Vivo X300 Pro opět cílí na zapálené mobilní fotografy Novinka nepředstavuje mezigenerační revoluci, ale spíše mírnou evoluci v několika směrech Jaká je novinka v praxi a kde došlo oproti předchůdci ke zhoršení? Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 3.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 TOP modely společnosti Vivo se za poslední roky etablovaly jako jedny z nejlepších fotomobilů na našem trhu a na této metě se nic nezměnilo ani tentokrát. Nové Vivo X300 Pro se opět pyšní nabušenou fotosestavou, špičkovým výkonem a v rámci globálního uvedení také poprvé nadstavbou OriginOS. Bohužel jsme se však dočkali i jednoho meziročního zhoršení a to v podobě nižší kapacity použité baterie. Obsah balení Design v zaběhnutých kolejích Špičkový displej Zvuk nezklame, haptika nadchne Výkon opět obstará špička od Mediateku Vivo X300 Pro benchmarky Baterie jako nepochopitelný ústupek Sbohem Funtouch, vítej OriginOS Fotoaparáty opět na špici Video Cena Vivo X300 Pro Závěr recenze Vivo X300 Pro Obsah balení Vivo své TOP modely již tradičně dodává v elegantní černé kazetě a nejinak je tomu i v případě X300 Pro. Beze změny pak zůstal i obsah balení. Krom samotného telefonu tak obdržíte USB-C kabel, sponku na vytažení SIM karty a nutnou papírovou dokumentaci. Bonusem je opět TPU obal. Ten je tentokrát opět neprůhledný s hladkým, matným povrchem a v barvě vašeho telefonu. Jako základní obal je tedy více než dostatečný a rozhodně vypadá lépe než loňský, čirý TPU obal. Bohužel, adaptér již výrobce nepřibalil. Design v zaběhnutých kolejích Z pohledu designu a konstrukce se toho meziročně mnoho nezměnilo a vlastně se X300 Pro nijak zásadně neliší ani od předloňského X100 Pro. Nejvýraznějším designovým prvkem zůstává výrazný, kruhový modul fotoaparátů pyšnící se logem Zeiss. Oproti loňsku je zde přepracovaný zejména vnější kovový kroužek. Ten je nově matný, nahoře lehce zkosený a jen mírně přesahuje krycí sklo fotoaparátů. Díky tomu se zde mnohem méně zachycují nečistoty, což byl nešvar, trápící jak Vivo X200 Pro tak předešlé X100 Pro. Zbytek konstrukce pak pokračuje v eliminaci zaoblených hran, kterou započalo již Vivo X200 Pro. Tentokrát jsou již zcela rovná krycí skla na displeji i zádech. Druhé jmenované je pak v na dotek příjemné matné povrchové úpravě, která navíc neláká otisky. Matný, otiskům vzdorný je i boční kovový rám, který má nepatrně zakulacené hrany, aby příliš neřezal do rukou. I tak ale není 226 g vážící a 161,2 x 75,5 x 8 mm měřící Vivo X300 Pro smartphonem „pro slečinky“. Díky užším okrajům okolo displeje a patrně i menší baterii jsou však rozměry novinky o něco menší než u předchůdce a to při zachování stejně velkého displeje. Tlačítko napájení a kolébka hlasitosti by na můj vkus mohly být o kousek níže, takto musím pro změnu hlasitosti nepřirozeně natahovat palec – a to nemám vyloženě malé dlaně. Na protilehlém okraji rámu telefonu se pak nově nachází programovatelné tlačítko. To ve výchozím stavu slouží pro přepínání režimů vyzvánění. Apple sice nebyl zdaleka první, kdo s podobným řešením přišel, že se ale zde Vivo inspirovalo právě ním však nezapře. Vidět je to zejména v nastavení tohoto tlačítka. Že výrobce nechce hrát druhé housle a se svým X300 Pro se hodlá poměřovat s těmi nejlepšími pak dokládá i příkladná kvalita zpracování. Vše dokonale lícuje, tlačítka jsou pevně usazena na svých místech a mají jistý stisk a celkově zde v tomto ohledu nenacházím důvod ke stížnostem. A ano, odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68 a IP69 zůstala zachována. Špičkový displej Displej novinky zůstává prakticky stejný jako v případě X200 Pro – ne že by to byl nějaký problém, jelikož je stále špičkový. Na pohled je jedinou změnou absence zakulacených okrajů ve všech směrech. Vivo završilo „odkulacení“ svého vlajkového modelu pro globální trh a ze zahnutých bočních okrajů, které využívalo hned několik předešlých generací přes mírné zaoblení ve všech směrech se tak propracovalo zpět ke zcela rovnému displeji, zato s minimálními okraji. Co se konkrétních technických parametrů týče, máme tu čest se 6,78″ AMOLED panelem o 1,5k rozlišení na který je skutečně radost pohledět. Maximální jas zde dosahuje až 4 500 nitů lokálně a 2 000 nitů celoplošně. Chybí zde sice pokročilá antireflexní úprava známá především z vlajkových Samsungů, nicméně i tak je čitelnost na slunci skvělá. Co naopak nechybí je podpora formátu Dolby Vision. První výtku bych měl k občas nespolehlivému řízení jasu a především zbytečně tlumenému jasu v aplikaci fotoaparátu. Druhé slůvko kritiky pak musí zaznít na adresu proměnlivé obnovovací frekvence. Nehodlám však kritizovat maximálních 120 Hz ale právě naopak minimum, které činí 1 Hz, přičemž u předchůdce to bylo pouze 0,1 Hz. Díky tomu displej obnovuje zobrazený obsah pouze jednou za 10 vteřin a může tak pomoci šetřit spotřebu zejména při aktivním Always on Display. O tom, že by se zde každá trocha uspořené energie hodila si ještě něco řekneme o pár odstavců později. Famózní čtečka otisků Přinejmenším stejně dobrá je také čtečka otisků prstů. Vivo X300 Pro opět obdrželo ultrazvukovou čtečku umístěnou v optimální vzdálenosti od spodního okraje. Samotná čtečka má větší plochu, než je zobrazena piktogramem na displeji, takže se nemusíte bát nutnosti přikládat prst přesně na něj – jako třeba u většiny optických čteček. Navíc funguje opravdu velmi rychle a přesně. Prst stačí přiložit na pár desetin vteřiny a telefon je rázem odemknutý. Navíc nemusíte ani příliš dbát na to, jak moc prst přitlačíte, pod jakým úhlem nebo z jaké strany jej přiložíte atd. Čtečka se zde zkrátka používá jednoduše a intuitivně. Zvuk nezklame, haptika nadchne Hlasité stereo reproduktory Vivo X300 Pro odvádí solidní práci. Zvuk je sice trochu plošší, nicméně dostatečně hlasitý a bez citelného zkreslení i při vyšších hlasitostech. Reproduktor na horní hraně tradičně zastává funkci telefonního sluchátka i hlasitého reproduktoru, pro vyrovnanější projev je pak vybaven také druhým výstupem v horní části kovového rámu. Skvělá je pak haptická zpětná vazba. Nejen, že je příkladně přesná díky čemuž umocňuje dobrý dojem z používání telefonu. Můžete si ji i přizpůsobit k obrazu svému. Kromě samotné intenzity vibrací je zde i nastavení jejího stylu. Prvním stylem jsou ostré – spíše krátké a důrazné vibrace. Druhou volbou jsou pak jemné, o něco delší vibrace. Výkon opět obstará špička od Mediateku Uvnitř telefonu se nachází čipset Mediatek Dimensity 9500, čili to nejlepší, co tento tchajwanský výrobce aktuálně nabízí. Čipset využívá moderní, 3nm proces TSMC. Procesor využívá „All Big Core“ design. To znamená, že zde nejsou žádná malá, ale pouze velká jádra Cortex. Konkrétně zde máme tu čest s nejnovějšími jádry Cortex C1 ve třech variantách – 1x Ultra, 3x Premium a 4x Pro. Grafický výkon pak obstarává nový čip ARM G1 Ultra. Na našem trhu je pak Vivo X300 Pro dostupné v jediné variantě se 16 GB LPDDR5x RAM a 512 GB rychlé UFS 4.1 paměti. Ošizena nebyla ani konektivita novinky. USB-C konektor je připojen k USB-3.2 řadiči, k internetu se připojíte pomocí dvoupásmové Wi-Fi 7 nebo třeba eSIM. Pokud připojíte vhodná sluchátka prostřednictvím Bluetooth 5.4, můžete si užívat kvalitní zvuk díky AptX HD nebo LHDC 5 kodeku. V neposlední řadě se můžete spolehnout i na plnou sestavu geolokalizačních služeb, včetně dvoupásmové GPS. Vivo X300 Pro benchmarky Žádná současná Android hra není pro Vivo X300 Pro výzvou. Mě pak zajímaly nejen výsledky benchmarků, ale především jak moc se telefon bude zahřívat. Abych to zjistil, sáhl jsem tradičně po stres testu benchmarku 3DMark Wild Life Extreme, který dobře simuluje vysokou, kontinuální zátěž při hraní her. A výsledek? No, popravdě mě trochu zklamal. Již po třetím opakování testovací scény byl povrch telefonu nepříjemně teplý, až horký. Tomu odpovídaly i výsledky jednotlivých testů, kdy výkon hned od začátku prudce klesal a již po třetím opakování se výsledky pohybovaly okolo třetiny maximálního výkonu a zde zůstaly až do konce testu. A celková stabilita? Pouze 29,4%. Není tak překvapením, že telefon se umí citelně zahřát jak lř AnTuTu: 3 409 961 bodů GeekBench 6 Single core: 3 296 bodů GeekBench 6 Multi core: 9 995 bodů 3DMark Wild Life Extreme: 6 819 bodů Baterie jako nepochopitelný ústupek Vivo X300 Pro opět přichází s křemíko-úhlíkovou (Si/C) baterií, jelikož ta je zde ale pouze jednočlánková, dosahuje maximální přípustné kapacity 5 440 mAh. Abych to trochu osvětlil, na základě globální normy jsou články s kapacitou nad 20Wh považovány za nebezpečné zboží. Přepravci v EU pak musí dodržovat přísnější pravidla pro převoz takového zboží, což pochopitelně prodražuje nejen logistiku ale i výslednou cenu zařízení. V případě testovaného X300 Pro má baterie 19,75 Wh, čili je velmi blízko maximální přípustné hranici. Tato situace má pochopitelně své řešení. Vivo mohlo – jako řada dalších výrobců – použít dvoučlánkovou baterii a tak se vlézt do veškerých limitů a doručit tak i globálním zákazníkům smartphone s nadstandardní kapacitou baterie. Bohužel, k tomuto kroku se výrobce neodhodlal a tak zde máme první, a vlastně i jediný, velký ústupek vůči předchůdci. Nejen, že má Vivo X300 Pro relativně menší baterii, jeho hardware je i o něco žíznivější, případně optimalizace horší. Ve finále jsem se tak běžně setkával s výdrží kousek nad 6 hodin aktivního používání se zapnutým Always on Display. Asi netřeba dodávat, že ve dnech, kdy jsem víc využíval fotoaparát se mi i o těch 6 hodinách mohlo jen zdát. A to mi ještě v průběhu testování dorazily asi 2 nebo 3 aktualizace, které výdrž zlepšily, jinak bych se běžně pohyboval okolo 5 hodin na jedno nabití. Vzhledem ke slabší výdrži by se mohlo hodit solidní rychlonabíjení. Pro využití plných 90 W které telefon podporuje však potřebujete i adekvátní nabíječku. A tím adekvátní myslím adaptér podporující proprietární Flash Charge ( respektive Super VOOC) standard, který využívají smartphony Vivo, OnePlus, Oppo a Realme. Originální 90W adaptér si pak Vivo cení přibližně na 599 Kč. Prostřednictvím nabíječky s podporou USB-PD 3+ pak telefon nabijete výkonem 55 W. S originální nabíječkou jsem telefon nabil z 15 na 100 % v průměru za půl hodiny. Bezdrátové nabíjení pak opět vyžaduje originální příslušenství a podporuje výkon až 40 W. Sbohem Funtouch, vítej OriginOS Konečně, Vivo se rozhodlo zbavit své globální nadstavby Funtouch a namísto ní i nám přinést nadstavbu OriginOS, která byla až dosud exkluzivní pro domovskou Čínu. Ani tentokrát sice nedostaneme zcela identickou verzi nadstavby, každopádně posun je to i tak značný. I přesto pro mě má tato změna trošku hořko-sladkou příchuť. OriginOS 6 sebou totiž nese řadu prvků nápadně připomínajících Liquid Glass design známý z iOS 26. Jistá míra inspirace jablečným systémem byla sice u většiny čínských značek přítomna snad vždy, zde je to ale až trochu moc okaté. Čistě z osobního pohledu jsem navíc v tomto designu nenašel zalíbení ani v případě originálu – a nutno dodat, že používám iPhone paralelně s Android smartphony už asi 5 let. Abych jen nekritizoval, OriginOS 6 využívá skleněný design v podstatně menší míře než iOS 26 a dlužno dodat, že ve výsledku mu to spíše pomáhá. Nevzniká zde tolik nepřehledných situací a vzhledově na mě OriginOS 6 jednoduše působí o něco lépe. Na ty nejlepší v dané kategorii sice ještě Vivo rozhodně nemá, oproti předešlému Funtouch se však udál také velký posun v animacích – jak v kvantitě, tak i kvalitě. V kombinaci s přepracovaným designem rozhraní tak systém vlajkového Viva konečně působí plynuleji a moderněji než kdy dřív. Posunu jsme se dočkali také z hlediska funkcí. I zde se sice u některých novinek Vivo inspirovalo Applem, nicméně třeba u Origin Island (jak kreativní jméno, že ano?) přišlo i s vlastní invencí. Označený text, odkaz či obrázek stačí přetáhnout do požadované aplikace zobrazené v oblasti okolo průstřelu selfie fotoaparátu. Daná aplikace se otevře v okně s vloženým obsahem a vy tak můžete snadno vytvářet poznámky, příspěvky na sociálních sítích či daný obsah sdílet prostřednictvím aplikací pro komunikaci. Vivo se snaží do tohoto svého řešení integrovat i různé aplikace jako třeba mapy, které zde zobrazují další odbočení nebo dobu trvání cesty. Integrace aplikací třetích stran však trochu vázne a vesměs je omezena na univerzální ovládání médií. Zlepšily se i možnosti personalizace. Například zamykací obrazovka nyní nabízí více možností – byť k HyperOS od Xiaomi má OriginOS stále daleko. Vyhrát si můžete s velikostí složek, od klasických ikon, přes klasické velké složky až po horizontální či vertikální pruhy. Lépe vypadá i oblast rychlých přepínačů a oznámení. Rozložení je sice – s výjimkou nově příchozího posuvníku hlasitosti – stejné, ikony jsou však přepracované a lépe zapadají do celkového designu nadstavby. V neposlední řadě pak nesmím opomenout pochválit ani příslib 5 velkých aktualizací operačního systému a hned 7 let bezpečnostních updatů. Fotoaparáty opět na špici Vlajkové modely značky Vivo se v posledních letech etablovaly jako nejlépe fotící smartphony na našem trhu a je tedy logické, že i od Vivo X300 Pro jsou očekávání nemalá. Hardware fotoaparátů se sice mezigeneračně příliš nezměnil, přesto je stále impozantní. Prakticky jedinou změnou na zádech je snímač primáního fotoaparátu. Namísto snímače Sony LYT-818 zde máme novou generaci tohoto senzoru Sony LYT-828. Nový snímač má sice stejné rozlišení i velikost, výrobce u něj ale slibuje lepší dynamický rozsah a méně šumu. 50MPx primární fotoaparát, f/1,6, 1/1,28″, velikost pixelů 1,22 µm, OIS, PDAF, Laser AF 200MPx portrétní s 3,5x optickým zoomem, f/2,7, 1/2″,velikost pixelů 0,56 µm, OIS, PDAF 50MPx ultraširokoúhlý, f/2,0, 1/2.76″, velikost pixelů 0.64µm, záběr 119°, PDAF A zachována je i spolupráce s věhlasnou společností Zeiss. Ta dodává objektivy spolu s povrchovou úpravou krycího skla Zeiss T* mající za úkol redukovat nežádoucí odlesky – například od pouličního osvětlení při focení v noci. Vedle toho ale pochopitelně nechybí ani řada Zeiss barevná kalibrace doplňující živý, texturovaný a černobílý režim. V neposlední řadě nechybí ani režimy simulující slavné portrétní objektivy Zeiss nabízí jedinečný vzhled bokeh efektu. Primární fotoaparát Kvalita snímků z primárního fotoaparátu Vivo X300 Pro stále patří k tomu nejlepšímu na trhu. Snímky mají skvělý dynamický rozsah a co to šum vůbec je s tímto fotoaparátem zapomenete velmi rychle. Snímky jsou pak neskutečně detailní, místy to však Vivo s doostřováním přehání, což je často patrné po přiblížení snímku. Oproti předchozímu Vivo X200 Pro pak pozoruji i změny v barevné kalibraci snímků. Černobílý texturovaný živý Zeiss přirozený Vivo napříč všemi režimy přidalo na kontrastu a telefon velmi rád využívá HDR, které umí být v některých situacích trochu agresivnější, než bych si úplně přál. Ve výsledku jsou snímky více saturované, místy trochu tmavší, než bych si přál. Ve výsledku tak i v režimu Zeiss snímky ztrácí svůj typický charakter, výměnou za to sklouzávají trochu k prvoplánové líbivosti, která ale ve finále asi zaujme více uživatelů. Ačkoli však snímky působí o něco více uměle, neoddiskutovatelným faktem zůstává, že jejich technická kvalita je stále na velmi vysoké úrovni. A kvalitu předvádí i v noci, kdy jsou snímky z Vivo X300 Pro fenomenální. Obecně vyšší kontrast zde pro změnu pomohl a i díky němu je noční obloha skutečně temná a nikoli světle modrá jako v případě řady jiných smartphonů. Zrovna tak stíny a separace osvětlených a neosvětlených částí jsou skvělé. V neposlední řadě pak, i díky zmíněné antireflexní vrstvě Zeiss T*, fotoaparát dobře potlačuje nežádoucí odlesky a protisvětla. Periskopický fotoaparát Mezi hlavní hvězdy fotovýbavy Vivo X300 Pro bezesporu patří i 200MPx periskopický fotoaparát s 3,5x optickým přiblížením. A právem. Snímky pořízené s použitím optického přiblížení jsou jedním slovem špičkové. Ať už se bavíme o potlačení šumu, dynamickém rozsahu nebo množství detailů. Na nic si nemohu stěžovat. Ano, je zde stále ta více umělá kalibrace barev, ale jak jsme si řekli v předchozích odstavcích, věřím, že i ta řadu lidí zaujme víc, než realistické podání. Fotoaparát je pochopitelně použitelný i daleko za 3,5x zoom. S využitím digitálního přiblížení dokáže ve většině situací pořídit solidní snímek až do 10x přiblížení. Čím dál pak jdete, tím víc záleží na podmínkách. S větším přiblížením však čím dál víc vyplouvá na povrch agresivní AI doostřování. Některé snímky díky němu působí prostě jen uměle, v extrémních případech však můžete fotoaparát nachytat, jak si jednoduše vymýšlí. Nejpatrnější to je u textu, kde se při větším přiblížení AI snaží vyluštit, co se na daném snímku nachází a následně jej vyčistit a vytáhnout detaily. Ve výsledku se však často setkáte spíše s něčím, co připomíná nějaké dávno vyhynulé písmo. Naštěstí jde míra této chytré asistence u dalekého zoomu nastavit ve dvou stupních, případně zcela vypnout – za to patří Vivu palec nahoru. 60x zoom bez AI doostřeni 60x zoom nízké AI doostření 60x zoom vysoké AI doostření Kde dále periskopický fotoaparát Vivo X300 Pro exceluje jsou portréty. Separace osob od pozadí, Zeiss bokeh efekty i odstíny pleti, vše je prostě parádní. Zrovna tak makro snímky jsou tradičně skvělé, i s využitím velkého přiblížení zůstávají ostré a detailní. Stejně jako u primárního fotoaparátu musím vyzdvihnout také zde kvalitu nočních snímků. Skvěle fungující potlačení odlesků, věrné podání noci i to, jak jsou vykreslené osvětlené objekty mě jednoduše dostává. Ultraširokoúhlý fotoaparát Jestli některý z fotoaparátů Vivo X300 Pro tahá za kratší konec, je jím bezesporu ten se 119° úhlem záběru. Hardware se nezměnil již dvě generace a ani tehdy svými parametry konkurenci do země zrovna nezadupal. Celkově je sice výstup z ultraširokoúhlého fotoaparátu kvalitní, jen prostě nedosahuje takových TOP kvalit jako u prvních dvou zmíněných fotoaparátů. Nejvíce je to přitom patrné v noci, kdy sice snímky stále nabídnou dobrou práci s protisvětlem, detaily a celkově ostrost zde však výrazně trpí a dostavují se i výrazné artefakty vzniklé snahou potlačit šum. Barevné podání je ve většině případů stejné jako u zbylých fotoaparátů. Přesto však občas, zejména za horších podmínek se ultraširokému fotoaparátu povede tmavší snímek, než bych úplně chtěl. Přesto však umí ultraširokoúhlý fotoaparát i mile překvapit. Zejména úroveň detailů, mimo noční foto, je na tento typ fotoaparátu vynikající. Dynamický rozsah je výborný a i korekce efektu rybího oka zde funguje velmi dobře. Když se nad tím tak zamyslím, s ohledem na své parametry si tak ultraširokoúhlý fotoaparát ve Vivo X300 Pro vede lépe, než bych čekal. 0,6x záběr 1x záběr 2x zoom 3,5x zoom 10x zoom Video Vivo X300 Pro je pro pořizování videozáznamu vybaveno vskutku slušně. Na výběr máte velké množství kombinací rozlišení a snímkové frekvence. 4k video můžete zaznamenat při 30, 60 nebo až 120 snímcích za vteřinu a nechybí ani podpora pro 8k video při 30 fps – za předpokladu, že pro něj budete mít konkrétní využití. Já jsem preferoval 4k/60fps videozáznam, který vypadá skvěle. V neposlední řadě nesmím opomenout ani podporu HDR formátu Dolby Vision. V Pro režimu pak můžete dokonce pořizovat video v Log formátu pro pozdější úpravy. Stabilizace odvádí už ve výchozím režimu skvělou práci, pokud byste ale rádi natáčeli něco v pohybu, doporučuji zapnout režim „Ultra stabilizace“. V něm telefon pomáhá optické stabilizaci ještě výřezem z primárního fotoaparátu. Výsledné video má snížené rozlišení na (stále přijatelných) 2,8k, avšak sníková frekvence je zachována na 60 fps. Pochválit musím i přechody mezi zaostřenými objekty, které jsou rychlé, plynulé a celkově působí hezky přirozeně. Vlastně jediná věc, co bych videu vytkl je shodná se snímky – občas až příliš agresivně doostřené detaily. Cena Vivo X300 Pro Oficiální maloobchodní cena Vivo X300 Pro je nastavena na 34 990 Kč s DPH, naštěstí nás však Vivo poměrně pravidelně zásobuje zajímavými akcemi a jedna taková probíhá i v době psaní tohoto článku. V rámci té je aktuální cena Vivo X300 Pro 31 990 Kč s DPH a navíc u vybraných prodejců dostanete fotokit obsahující zadní kryt, foto grip s integrovanou baterií, telekonvertor a další příslušenství v celkové hodnotě 4 999 Kč. Dále pak tato akce napravuje nedostatek s chybějícím napájecím adaptérem v balení a k telefonu dostanete i originální 90W adaptér. A příjemným bonusem, nesouvisejícím s touto akcí, je pak i tříletá záruka na telefon. Závěr recenze Vivo X300 Pro Vivo rok co rok dokazuje, že mezi výrobce špičkových smartphonů jednoduše patří a nejnovější X300 Pro je toho důkazem. Kvalitní a odolná konstrukce, špičkový displej, vysoký výkon – to jsou atributy, kterými by měl disponovat každý vlajkový model. Vivo X300 Pro k tomu pak přidává sestavu jedněch z nejlepších – ne-li vůbec nejlepších – fotoaparátů na trhu. Konečně jsme se pak také dočkali příchodu nadstavby OriginOS, která je citelným krokem vpřed. Ani zde ale není vše dokonalé. Osobně mě mrzí odklon od charakteristického barevného podání snímků a místy až příliš agresivní doostřování. Velká škoda je menší baterie na našem trhu, která ve spojení s ne zrovna úsporným hardwarem zázraky prostě nedokáže. Potenciální zájemce může odradit také meziročně stále rostoucí cena, naštěstí není Vivo na akce skoupé a tak můžete telefon momentálně koupit v akci a s příjemnými bonusy navrch. Klady špičková sestava fotoaparátů OriginOS 6 je citelný krok kupředu kvalitní zpracování s IP68 a IP69 vynikající ultrazvuková čtečka otisků prstů vysoký výkon kvalitní displej slíbená dlouhá sw podpora Zápory horší výdrž baterie vysoké zahřívání v zátěži stále se zvyšující cena místy agresivní AI doostřování Hodnocení redakce: 87 / 100 Zaujalo vás nové Vivo X300 Pro? Za zapůjčení děkujeme společnosti Vivo. O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. 