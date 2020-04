Tipy na logické hry #5: Geometrické kreslení či nekonečná oddechovka

Rádi u her žhavíte mozkové závity do ruda a s radostí se stavíte před logické výzvy a hádanky? Nepotřebujete prohánět nadupaná auta, střílet po ostatních nebo takticky budovat města a vesnice? Tak to jste tady správně. Rozhodli jsme se vám přinášet redakční tipy na logické a puzzle hry pro Android. Nejde o žádný žebříček a výběr her je čistě náhodný podle toho, jak nám přišly pod ruku. Jde o hry nové i staré, takže možná narazíte na titul, který už v telefonu sjíždíte celé roky. Do náplně dalších dílů se každopádně můžete zapojit i vy doporučováním her v komentářích. Tak pojďme na to. Toto je páté vydání našich pěti tipů…

Logické / puzzle hry pro Android #5

Dig This!

V této na první pohled velmi jednoduché a oddechové hře jde o správně zvolenou cestu při kopání. Ale i takto snadný úkol může občas potrápit, když máte zvolit správnou cestu za maximálním počtem bodů.

Euclidea

V třetím díle našich tipů jsme vám už jednu geometrickou hru doporučovali. Jestli vás podobný styl baví a rádi hledáte kouzlo v různých tvarech, je to něco přesně pro vás.Ve více než 120 úrovních na vás čeká spousta výzev.