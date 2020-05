Tinder spustí videochat ve své aplikaci

Největší seznamovací aplikace Tinder hodlá během tohoto roku spustit ve své aplikaci videochat. Společnost Match Group, která tuto aplikaci vlastní to oznámila ve své čtvrtletní zprávě. Detailů moc neuvádí, ale implementace této funkce je pro tuto aplikaci největší aktualizace v její historii. Podle této zprávy je to jedna z nejpožadovanějších funkcí ze strany uživatelů této seznamovací služby.

V současné době jediné video, které aplikace poskytuje je jen smyčka fotografií. Tím, že Tinder zprovozní videochat se aplikace jistě zlepší, má to však svá ale. Tinder se stejně jako všechny ostatní seznamky snaží předcházet sexuálnímu obtěžování. V textových zprávách a fotografiích se to celkem daří, u videochatu to ale bude podstatně složitější.

Kvůli pandemii onemocnění COVID-19 roste popularita on-line seznamek, protože je tento způsob seznamování bezpečnější. Podle čtvrtletní zprávy Match Group se například aktivita žen na Tinderu pod 30 let zvýšila o 37 procent. Tato společnost nevlastní pouze Tinder, ale také podobné služby jako jsou Hinge, Match.com a OkCupid. S největší pravděpodobností proto přidá videochat i k ostatním svým produktům.

Seznamujete se na Tinderu?

Zdroj: TheVerge.com