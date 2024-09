Debaty ohledně toho, jestli mají menší děti mít mobil, mohou být poměrně ostré. Závěry odborníků i laické veřejnosti jsou ale poměrně ve shodě: malé děti by mobil být neměly. Paradoxem je, že ho často mají a tráví na něm příliš mnoho času. Situace zašla tak daleko, že na školách vydávají zákazy používání mobilů pro děti, a to s větší či menší úspěšností. Tam, kde mobily zakázali a zároveň dětem dali možnost trávit volný čas aktivně, se prakticky ihned projevil výsledek v podobě resocializace.

Zkušenost z praxe

Mluvil jsem nedávno s Karlem Ptáčkem, ředitelem ZŠ ve Valašských Kloboukách (pozn.: město, odkud pocházím) a řekl mně, že situace dospěla až do stavu, kdy učitel přicházel ke třídě a v ní bylo absolutní ticho. Když vešel dovnitř, všichni hleděli do mobilu. Škola uspořádala anketu a asi 80 % rodičů se vyslovilo pro zákaz mobilů ve škole. Nejprve zkusili zákaz používání s tím, že děti mohou mít mobil v tašce, ale to se úplně neosvědčilo. Mobil byl pořád příliš velkým lákadlem a během vyučování museli učitelé často řešit, že žák mobil vytáhl a používal.

V těchto skříňkách počkají mobily na děti během vyučování

Nakonec škola zavedla režim, kdy děti odkládají mobily do skříněk ve třídě a vyzvednou si je po vyučování. Škola zároveň připravila relaxační koutky, kde děti mohou aktivně trávit čas. Ve škole najdete ping-pongové stoly, různé hry, tiché zóny… Výsledkem bylo, že děti si k sobě prakticky okamžitě našly cestu, začaly se o přestávkách spolu bavit a v hodinách jsou pozornější.

Máte pocit, že si odporuju, protože jsem v článku o zákazu mobilů ve školách na Vsetíně byl proti? Inu, má to dvě roviny. První je, že na Vsetíně jdou jen cestou represe nebo aspoň tu pozitivní část neprezentovali (). Navíc mně dost vadily reakce lidí ve smyslu „za nás mobily nebyly, tak ať jsou také bez nich“. Druhá rovina je, že toto téma mě opravdu zaujalo, byť moje dcera už dávno není ve věku, kdy bych jí mohl říkat, co má dělat. Bavil jsem se s lidmi – s rodiči, studenty, psychology, učiteli. Získal jsem spoustu nových pohledů na věc a dospěl jsem k názoru, že když se to uchopí správně, je možné a dokonce dobré děti usměrnit.

Doporučení ze světa

Jak to vidí jinde ve světě? Everything Everywhere (EE), což je jeden z největších poskytovatelů mobilních sítí ve Spojeném království, vydal doporučení ohledně přístupu malých dětí k mobilům. Pokud jde o děti ve věku do 11 let vyloženě nedoporučuje, aby dostaly vlastní chytrý mobil. V případě, že dítě potřebuje být v kontaktu, doporučují pouze jednoduchý telefon se základními funkcemi. Děti do 13 let pak doporučují odstřihnout od sociálních sítí. V kontrastu s doporučením se v průzkumu zjistilo, že čtvrtina dětí ve věku 5 až 7 let vlastní chytrý telefon (UK). Pro děti ve věku 13 – 16 let už nejsou doporučení tak tvrdá, ale stále je vhodné mít účet s rodinným sdílením, aby rodiče mohli kontrolovat aktivitu dítěte.

Věková skupina Doporučení EE Do 11 let Neposkytnout chytrý telefon, doporučeny pouze jednoduchá zařízení (volání a SMS). 11-13 let Instalovat funkce rodinného sdílení, umožňující rodičům sledovat čas strávený na obrazovce a aplikace. 13-16 let Povolit používání sociálních sítí, ale propojit účty s účty rodičů nebo opatrovníků.

Ačkoliv se ozývají hlasy pro „zákaz“, jsou výše uvedené přístupy pouze doporučení. Rodiče se dostávají do situace, kdy si neví rady. Nechtějí, aby někdo rozhodoval za ně, ale zároveň si přejí, aby jim někdo poradil a podpořil je, Výše zmíněné doporučení od EE je přesně takovou oporou. Přináší fakta, ale rozhodnutí ponechává na rodičích.

Výuka jazyků pomocí chytrého projektoru

Sociální sítě

V ideálním světě by vlastnictví mobilu dětmi nemusel být problém, ale my nežijeme v ideálním světě. Zvláště sociální sítě jsou stavěné na konzumaci obsahu, levném dopaminu a poskytují zkreslený pohled na realitu. Několik „influencerů“ dokáže ovlivnit tisíce až miliony sledujících a malé děti nejsou schopné rozlišit umělý svět sociálních sítí od reality. Děti pak mají deprese, protože ono pozlátko považují za standard, mají pocit méněcennosti. A pokud rodiče odloží dítě do péče mobilu, protože na něj nemají čas, je to skoro to nejhorší, co mohou udělat.

Další studie

Výzkum vedený týmem z Cincinnati Children’s zjistil, že nadměrné používání digitálních médií u malých dětí může ovlivnit růst a vývoj jejich mozku. Pomocí MRI skenů mozku 52 dětí ve věku 3 až 5 let vědci zjistili, že vyšší využití obrazovek je spojeno s nižší tloušťkou šedé hmoty a menší hloubkou mozkových záhybů, což může negativně ovlivnit rozvoj jazykových, čtenářských a sociálních dovedností. Zatímco některé oblasti mozku zrají rychleji, jiné důležité části zůstávají méně rozvinuté. Rodičům je proto doporučeno omezovat čas strávený u obrazovek a podporovat čtení a kreativní hry.

Podle studie vedené profesorkou Robin Nabi z UC Santa Barbara může používání smartphonů rodiči negativně ovlivnit emocionální inteligenci jejich dětí. Výzkum ukázal, že když rodiče tráví čas na telefonu v přítomnosti svých dětí, může to omezit jejich schopnost reagovat na emoční potřeby dítěte. Děti vnímají tento nedostatek pozornosti a mohou mít potíže s rozvojem emocionálních dovedností, jako je empatie a kontrola emocí. Studie také zdůrazňuje, jak důležité je, aby rodiče byli během interakce se svými dětmi přítomní a angažovaní, což zahrnuje například společné rozhovory o emocích a sledovaném obsahu.

Druhý pohled

Používání mobilů má samozřejmě i pozitivní stránky. Je rozdíl, když je mobil edukativním nástrojem, a když mobil použijeme jako způsob, jak se dítěte zbavit. Od školního věku už může být mobil významným pomocníkem při vzdělávání, ostatně ani školy, které zakázaly žákům používání vlastních mobilů, nestaví zdi mezi děti a technologie.

Příkladem jsou i výše zmíněné moderní metody výuky jazyků nebo přírodních věd. Stejně tak je třeba děti připravit na setkání s realitou, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Děti musí umět využívat to pozitivní, co moderní svět technologií nabízí a umět se vyhnout tomu negativnímu.

Tráví podle vás děti příliš času na mobilu?

Zdroj: vlastní, Mirror, studie Does Digital Media Use Harm Children’s Emotional Intelligence? A Parental Perspective (SSN: 2183-2439), Associations between digital media use and brain surface structural measures in preschool-aged children