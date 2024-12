Xiaomi přináší zajímavou vánoční nabídku. K mobilům můžete dostat jako dárek fajn tablet

Zatímco ostatní výrobci se předhánějí s nabídkami černého pátku, Xiaomi na to jde pěkně klasicky a přineslo nabídku vánoční. Ale nemá se za co stydět, spíše naopak. Najdeme v ní jak slevy na produkty, tak tablet k mobilu zdarma a další lahůdky. Akce probíhá na www.mi.com/cz a u vybraných prodejců od 2. do 29. prosince 2024 nebo do vyprodání zásob.

K mobilu tablet jako dárek

Při koupi modelů Xiaomi 14T nebo Xiaomi 14T Pro získáte jako dárek tablet Redmi Pad SE v hodnotě 3 999 Kč. Navíc ještě více uspoříte, jelikož Xiaomi 14T Pro je nyní o 1 000 Kč levnější, takže ho seženete od 19 999 Kč.

Redmi Note 13 již od 3 999 Kč

Oblíbená řada Redmi Note 13, známá svým vynikajícím poměrem ceny a výkonu, je nyní ještě dostupnější! Zlevněny jsou téměř všechny modely, a to až o 1 500 Kč.

Základní model Redmi Note 13 pořídíte za 3 999 Kč místo původních 4 799 Kč. Pro ty, kdo chtějí špičku, je tu Redmi Note 13 Pro+ 5G. Ten můžete mít až o 1 500 Kč levněji.

Stylové doplňky a perfektní zvuk

Oblíbený fitness náramek Xiaomi Smart Band 8, který kombinuje moderní design s pokročilými funkcemi pro sledování zdraví a pohybu a nabízí více než 150 sportovních režimů ve stylovém provedení nyní zlevnil z původních 899 Kč na 649 Kč.

Prémiové chytré hodinky Xiaomi Watch 2 Pro s AMOLED displejem, dlouhou výdrží baterie a celou řadou funkcí od sledování zdravotních parametrů až po pokročilou GPS navigaci nyní pořídíte za 4 299 Kč oproti původním 4 999 Kč. Ve slevě je také varianta s 4G LTE připojením pro maximální konektivitu.

Bezdrátová sluchátka Redmi Buds 5 Pro jsou nyní zlevněna na 1 349 Kč z původní ceny 1 799 Kč.

Televize

Celá řada Xiaomi TV A Pro 2025 s podporou Google TV, zahrnující modely s úhlopříčkami 43″, 55″, 65″ a 75″ je nyní zlevněna o 29 %. 43″ model tak nyní pořídíte za 7 699 Kč místo původních 8 499 Kč, a 75″ za 17 799 Kč oproti původní ceně 21 299 Kč.

O stejných 29 % klesly ceny i u řady Xiaomi TV A 2025. Ta nabízí úhlopříčky 32″, 43″ a 50″.

Robotické vysavače, slevy a dárky

Xiaomi Robot Vacuum S20+ je nyní ve slevě za 6 499 Kč (původní cena činí 7 299 Kč). Při koupi Xiaomi Robot Vacuum X20+ získáte jako dárek Xiaomi Smart Band 8 ve zlaté barvě.

Přehled vybraných slev

Produkt Původní cena Akční cena Dárek Xiaomi 14T 12 990 Kč 16 990 Kč Tablet Redmi Pad SE Xiaomi 14T Pro 20 999 Kč 19 999 Kč Tablet Redmi Pad SE Redmi Note 13 4 799 Kč 3 999 Kč Redmi Note 13 Pro+ 5G 10 999 Kč 7 999 Kč Xiaomi Smart Band 8 899 Kč 649 Kč Xiaomi Watch 2 Pro 4 999 Kč 4 299 Kč Redmi Buds 5 Pro 1 799 Kč 1 349 Kč Xiaomi TV A Pro 2025 (43″) 8 499 Kč 7 699 Kč Xiaomi TV A Pro 2025 (75″) 21 299 Kč 17 799 Kč Xiaomi Robot Vacuum S20+ 7 299 Kč 6 499 Kč Xiaomi Smart Band 8

Zdroj: Xiaomi