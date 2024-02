Xiaomi uvádí levnější Wear OS hodinky Watch 2

Pyšní se velkým a jasným AMOLED displejem nebo rychlým čipem

Už chvíli je testuji a odnáším si vesměs dobré dojmy

Koncem září Xiaomi představilo chytré hodinky Watch 2 Pro, které představovaly velký návrat výrobce k operačnímu systému Wear OS. Nyní firma rozšiřuje své portfolio o levnější model Watch 2, jenž v mnoha ohledech nabízí stejně prémiovou výbavu, ale stejně narazíme na pár oblastí, kde se odehrály evidentní změny.

Xiaomi Watch 2 vychází v černé a stříbrné barvě, jejich tělo je přitom tvořeno hliníkovou slitinou, která představuje náhradu za nerezovou ocel modelu Pro. Tentokrát se také nesetkáváme s fyzickou korunkou, nýbrž pouze dvěma ovládacími tlačítky. Nicméně, 1,43palcový AMOLED panel s vysokou 600nitovou jasností a podporou always-on zůstává.

Co se rovněž nemění, je procesor, jímž je Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Ten je doprovázen velkým úložištěm o 32GB kapacitě, takže prakticky nehrozí, že by se vám do hodinek nevlezly všechny oblíbené Wear OS aplikace. Jednotlivé komponenty při životě udržuje 495mAh baterie se slušnou výdrží, která činí až 65 hodin.

Je evidentní, že Xiaomi Watch 2 jsou především městské hodinky a pro nadšence do extrémních sportů by se našlo hned několik výrazně lepších kandidátů. To ale rozhodně neznamená, že si s těmihle hodinkami nemůžete fyzickou aktivitu vychutnat všemi doušky. Součástí výbavy je více než 160 sportovních režimů, které navíc nově zahrnují i řadu zimních sportů. Pochopitelně nechybí ani detailní analýzy výkonů, jež pracují i s nasbíranými daty o vašich životních funkcích. Kupříkladu monitorování srdečního tepu zajišťuje moderní 12kanálový modul.

Xiaomi Watch 2 už máme chvíli v redakci a posledních několik dní jsem s nimi strávil já osobně. Už na první pohled mě zaujalo jejich designové zpracování, a to včetně použitého materiálu nebo řemínku. Na mojí malé ruce působí možná až příliš nápadně, ale velikost displeje, která tenhle jev způsobuje, zase oceníte při interakci se systémovými funkcemi – například s klávesnicí jsem se skamarádil opravdu rychle právě díky 1,43palcové obrazovce a nedokážu si představit, jak by to vypadalo, kdyby byla byť jen trochu menší.

Adaptace Wear OS mě nadchla. Přece jenom, ta možnost vyřešit si pár šachových diagramů přímo ze zápěstí (samozřejmě po stažení aplikace z Obchodu Play) prostě není k zahození. Rozhraní i ovládání na mě působí uhlazeně a jednoduše, takže se v něm neztrácím a nemám problém najít to, co zrovna potřebuji.

Už jsem ale stihnul narazit na vícero softwarových nedostatků či problémů se stabilitou – například při komunikaci mezi hodinkami a telefonem (a to mám relativně moderní Google Pixel 7 Pro). Věřím však, že se všechny komplikace brzy vyřeší softwarovou aktualizací a neovlivní tak výsledek recenze, kterou pro vás v současné chvíli připravuji. Hodinky by si totiž v opačném případě úplně zbytečně pokazily reputaci.

Doporučenou cenu hodinek pro tuzemský trh Xiaomi stanovilo na 4 599 Kč, a to jak pro stříbrnou, tak i pro černou verzi.

Jaká je vaše zkušenost s Wear OS hodinkami?

Zdroj: Tisková zpráva, vlastní