Používání mobilů ve školách je kontroverzní téma a je zdrojem mnoha rozepří

Během výuky je používání mobilů jednoznačně negativní

Vsetín se rozhodl k razantnímu kroku, chce mobily dětem ve škole úplně zakázat

Že má město Vsetín pod vedením Jiřího Čunka blízko ke svérázným, jednoduchým a špatným řešením jsme si už asi měli zvyknout. Po vystěhování nepohodlných převážně romských rodin mimo město přistoupil Vsetín k zabavení mobilů dětem ve školách.

Nejedná se jen o zákaz používání mobilů při výuce. S tím by nešlo nesouhlasit. Nejde dokonce ani o zákaz používání během pobytu ve škole, což už by stálo přinejmenším za pozvednutí obočí. Vsetín chce zakázat mobily ve škole úplně. Děti je nemají do školy vůbec nosit a pokud je přinesou, budou je muset odevzdat a zpět je dostanou při odchodu.

Školský zákon a zabavení mobilů

Město se odvolává na školský zákon, který říká: „Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.“ Obávám se ale, že pod „omezit nebo zakázat používání“ se jen velice těžko dokáže zařadit zabavení mobilu. Navíc si nedokážu představit, jak někdo zjistí, že má dítě u sebe mobilní telefon. To chtějí učitelé provádět osobní prohlídky?

Věc není samozřejmě černobílá. Existuje velké množství dětí, které mobil ve škole mají a používají ho s rozumem, pokud vůbec. Druhá skupina, kterou se snaží Vsetín argumentovat, ale telefon používá ve výuce, nadměrně o přestávkách nebo dokonce ke kyberšikaně.

ZŠ Turkmenská, Vsetín. Zdroj: Wikimedia

Ve zprávě se uvádí: „To, že používání mobilních telefonů dětem škodí, opakovaně potvrzují nejrůznější studie, dokonce díky nim víme, že 40 % dětí má psychické problémy, k nimž významně přispívá nadměrné používání mobilů. Samostatnou kapitolou je jejich používání ve školách, kde jednoznačně snižuje koncentraci žáků a efektivitu učení, nemluvě o nebezpečí kybešikany. Proto považujeme za důležité přispět k řešení problému plošným zákazem mobilů v našich základních školách. Samozřejmě v odůvodněných případech, například kvůli zdravotním omezením, mohou existovat výjimky z pravidla,“ – zdroj na ony studie ale ve zprávě chybí.

Problémy spojené s mobily

Nikdo asi nebude zpochybňovat, že děti tráví na mobilech hodně času. Existují také případy kyberšikany, kdy děti nahrávaly na mobil například bití nebo i horší věci a nahrávky pak zveřejnily na sociálních sítích. Na druhou stranu ale právě díky tomu byla šikana v reálném světě odhalena. Dalším argumentem je nahrávání učitelů , ale vzpomeňme na nedávný případ učitelky zpochybňující ruskou agresi na Ukrajině. Připomínáme, že děti ji začaly nahrávat až poté, co učitelka začala s podivuhodnými výroky. Mohli bychom se tedy ptát, jestli se jen město nesnaží zamezit tomu, aby děti mohly pořizovat důkazy nepravostí ze strany učitelského sboru? Zajímavé je, že zpráva se nezmiňuje o jakémkoliv omezení pro učitele. Ti tedy nejspíš mobily ve vyučování používat mohou bez omezení.

Pozitivní přínos mobilů

Případ Vsetína se jeví jako dokonalá demonstrace přísloví o vylévání dítěte s vaničkou. Právo na držení mobilu v ústavě sice nemáme (i když článek 17 by se použít dal), ale mobil je v dnešní době běžným předmětem, bez kterého dnes už neuděláte prakticky nic. Argument, že děti mobil cestou do školy nepotřebují, smete ze stolu už jen nedávné zprovoznění aplikace FAIRTIQ pro cestování v dopravním systému IDZK.

Dalším použitím mobilu je možnost platby pomocí Peněženky Google. Samozřejmě, že místo mobilu mohou platit hotovostí nebo mít u sebe plastovou platební kartu, ale chceme, aby děti uvízly v minulém století? Zdá se, že právě to stárnoucí populace mestečka zamýšlí. Omezit všem dětem přístup k informacím a technologiím pod záminkou několika málo grázlíků, které učitelé neumí zvládnout.

Za nás mobily nebyly a přežili jsme

Podobný argument zaznívá v diskuzích pod články s různými variantami pravopisných chyb. K tomu mám jedinou poznámku: základní vlastností mobilu je schopnost udržet lidi v kontaktu. Za mého mládi mobily nebyly, takže když jsem ze školy místo domů šel domů ke spolužákovi, rodiče se mohli zbláznit starostí. Dnes stačí zavolat nebo poslat SMS. A že děti hledí do mobilů? No a co? Já si zase neustále četl. I při vyučování pod lavicí. Zákaz řeší projev, nikoliv příčinu problému. Dejme dětem důvod se místo do mobilu dívat kolem sebe.

Když jsme se na Světu Androida před 5 lety zeptali čtenářů na jejich názor na zákaz používání mobilů ve školách, byla většina spíše pro. Ale pozor, šlo o zákaz používání, ne o zabavení mobilů!

Kdyby nebyly mobily, budou si lidi povídat

Pohled studenta

„Jako student vyššího stupně osmiletého gymnázia rozumím skepsi učitelů i rodičů, kteří zákaz podporují, ale současně se v mnoha bodech shodnu se skupinou odpůrců. Sám na sobě pociťuji, že mě mobilní telefon může při vyučování rozhodit a přinutit mě soustředit se na úplně jiné problémy, než jakým bych se měl v danou chvíli věnovat. Tématem pro jinou diskusi je, zda mi to vlastně vůbec vadí, neboť stále zastávám postoj, že bych se pro maximální využití svého času nejraději zabýval školou pouze doma a fyzicky bych do ní chodil pouze zřídka…

Na nižších stupních, kde jsou děti zpravidla méně samostatné a snáz rozrušitelné jinými vjemy, zákaz mobilních telefonů uznávám. Jako učitel bych se nicméně snažil popřemýšlet nad způsoby, jak smartphony zařadit do klasické výuky (ať už jde o vyhledávání informací, práci s moderními nástroji typu ChatGPT atp.). Současně mi přijde zcela absurdní, aby se telefony zamykaly nebo nedej bože zabavovaly. V této situaci bych se jako žák necítil komfortně. Prostě zůstane ležet v tašce a za případné porušení zákazu padnou kázeňské postihy,“ okomentoval zákaz kolega Adam Kurfürst.

Zdroj: stránky města Vsetína