Zamyšlení: Jak brzy by měly děti používat mobil a pak dostat svůj vlastní?

Pokud patříte mezi rodiče, s největší pravděpodobností jste tento “problém” řešili. Někteří z čtenářů ho mají na stole právě teď, jiní dávno za sebou nebo už byli prarodiči, když byl u dětí v jejich rodině aktuální. Když se zeptáte stovky lidí, v kolika letech by mělo dítě dostávat běžně do rukou mobilní telefon, možná dostanete i sto odpovědí. Některé budou obsahovat konkrétní číslo, jiné budou zabalené do vaty plné “kdyby” a “pokud”. Rodiče budou mluvit z vlastní zkušenosti, experti v čele s psychology, neurology nebo pedagogy by nás zase zasypali odbornými pohledy. Existuje tedy vůbec univerzální odpověď na otázky Kdy má dítě dostat první mobil? a Jak moc by ho mělo mít v ruce předtím?

Displej vs. dřevěné hračky

Nechci se pouštět do žádných závěrů a budu rád, když je společně zkusíme vyladit v komentářích. Momentu, kdy capart dostane svěřen vlastní telefon, každopádně v drtivé většině případů předchází období, kdy ho vidí u svých rodičů. Už od útlého věku berou děti chytrý telefon jako standardní součást života. Znásobenou tím, pokud do něj neustále hledí i máma a táta. Přiznám, že sám nejsem pro našeho ročního syna moc dobrým příkladem. Jsem k té věci přilepený pořád. Redaktor magazínu o mobilech se tomu nevyhne, ale mohl bych se pochopitelně snažit i víc. I dítě mladší než jeden rok (rozumně otestováno) je pak logicky schopné na mobilním telefonu vědomě provádět základní operace jako odemknutí nebo klepání na předměty na displeji. Zacházení vidí u rodičů a je schopné se v rámci vývoje extrémně rychle učit. Je špatně, že se dítě učí ovládat technologie takto brzo? To je právě otázka.

Zatím jsme se ženou nikdy nebyli v situaci (a ideálně nikdy nepřijde), kdy jsme syna pohodlně nechali “zabavit se” na nějakou dobu jen telefonem. Nepatřím mezi skeptiky, kteří kontakt s telefonem automaticky berou jako zárodek budoucí degenerace myšlení. Přesto si myslím, že by mělo dítě v této fázi raději rozvíjet motoriku a logické myšlení u dřevěných skládaček a nehledat jako první mobil. Můžete to vidět jinak a já tomu rozumím. Samozřejmě existují aplikace, které zdravý rozvoj podporují. Taky je mám v plánu vytáhnout. Ale později, až budu mít příležitost vysvětlit i nějaká pravidla. Svět se mění a s ním i výchova dětí a jejich seznamování s vymoženostmi. Jak se říká: nic nesmí přehánět. Přísné zakazování mobilu podle mého vede k tomu, že se jej pak dítě pokouší sehnat jinde, kde to neohlídáte. Brzký a nekontrolovaný kontakt s displejem pak opravdu může vést k nezdravému vývoji. Snažím se jít střední cestou.

T-Mobile dá školákům tisíce SIM karet s internetem zadarmo. Chcete taky? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

“Chci mobil. A pak nějaký lepší”

Po této fázi nastane období, kdy si potomek řekne o vlastní telefon. Nebo rodič cítí, že by ho měl z nějakého důvodu mít. A přichází na řadu rozhodnutí, jestli už je ten správný moment nastal. Jelikož jsem to ještě v životě neřešil, ale jednou budu, podíval jsem se na nějaké rady. Za doporučený věk dítěte pro svěření telefonu dítěti se prý považuje cca 10 let. Reálně se to ale děje mnohem dřív a číslo neustále klesá. Běžně je první telefon spjat s nástupem do školy, což odpovídá věku šesti let. Vliv na to mají dva faktory – snaha o kontrolu ze strany rodičů a snaha o vyrovnání se s vrstevníky ze strany dítěte. Těžko odolávat žadonícímu potomkovi, který je ve třídě poslední bez mobilu. Na což časem navazuje fáze “mám mezi kamarády největší křáp”. Kdy má tedy dítě dostat první vlastní mobil? A dopřávat jim ten nejlepší? Opět další zapeklité otázky.

Můžete dát telefon dvěma podobným dětem už ve školce a z jednoho nakonec vyroste třeba astrofyzik a z druhého kriminálník. Nebo taky klidně naopak. U budoucího vědce může dřívější přístup k technologiím zapůsobit jako pozitivní zlom ve výchově. Stejně tak to ale může dopadnout i mnohem hůř. Mobily, tablety nebo počítače vývoj dětí hodně ovlivňují, ale stále je to snad jejich další sociální okolí, které je formuje. Když se to se zákazy nebo benevolencí nepřežene ani na jednu stranu, neměl bych o další generace strach. Jako malý jsem fungoval jako dálkový ovladač pro Tesla televizi, dále prožil nástup prvních x86 počítačů, Pentií, konzolí, prvních i placatých telefonů. Nikdo mi nic extra neupíral a jsem “v pohodě”. Stejnou příležitost, opatrně na jedno oko kontrolovanou, chci dát svým potomkům.

V kolika letech mělo vaše dítě (nebo vy) první mobil?