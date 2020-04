Už nevíte, jak doma zabavit děti? Máme pro vás pár “mobilních” tipů

Současná omezení našeho běžného života mají několik důsledků. Po uzavření škol a zákazu v podstatě všech “kroužků” a kolektivních volnočasových aktivit mezi ně patří také zabavení dětí. Což je pro mnohé čím dál těžší úkol. Jestli teď namítáte, že se s dětmi bez problému bavíte a nemáte s tím ani po několika dnech vůbec žádný problém, gratulujeme vám. Pro ostatní rodiče v nesnázích přinášíme tyto “mobilní” tipy, jak se dá zábava s dětmi obstarat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Tímto vás rozhodně nechceme navádět k tomu, abyste dětem jen strčili mobil do ruky. Moderní technologie ale mohou být nejen v této mimořádné situaci dobrým pomocníkem, pokud se to vezme za správný konec. Záměrně vynecháváme hry a dětské aplikace z Obchodu Play. Ty si určitě dokážete vybrat sami…

Zábava s dětmi – naše mobilní tipy

Najděte jim online cestu ke vzdělání

Nejen děti se mohou vzdělávat i bez přítomnosti ve škole. Jestli učitelský sbor vzdělávající vaše potomky nepatří mezi ty nejprogresivnější, zkuste být iniciativní vy. Pokud dětem škola chybí (nebo štve absence přímo vás) zkuste škole doporučit třeba balík G Suite od Googlu. Má v sobě i Učebnu, nástroj přímo pro online vyučování. Když pomineme vzdělávací aplikace, tak jsou téměř nevyčerpatelným zdrojem inspirace a vědomostí samozřejmě i videa. Posloužit může světoznámý YouTube, ale můžete jít pro vědomosti i hlouběji. Znáte třeba TEDx a Khan Academy?

Prohlédněte si památky ve Street View

Už několik let neslouží funkce Street View pouze k procházení ulic. Najdeme v ní i 3D procházku po vysokohorských trasách nebo i Mezinárodní vesmírné stanici. Své místo tam mají také památky. O přidání některých českých jsme psali již v roce 2015. Nedávno se na seznam takto nasnímaných památek přidalo také Národní muzeum v rámci oslav patnáctých narozenin Googlu.

Stáhněte si eknihy nebo audioknihy

Do knihovny se také nesmí, takže jestli jste už “spotřebovali” domácí zásobu čtiva, musíte si zajistit knihy jinak. Ale variant je celkem hodně. Tak například Městská knihovna v Praze nabízí více než 1 700 eknih zdarma. S balíkem 1 300 bezplatných eknih chvilku předtím přišel i server databazeknih.cz. Knižní sféra je v tuto chvíli nicméně jednou z nejohroženějších oblastí. Hlavně nakladatelé se zuby nehty snaží přežít. Pokud tedy chcete nějaký titul fyzicky, nákupem knih s dodáním domů pomůžete nejen autorovi. Jsou tu i projekty přímo na záchranu nakladatelů.

Streamujte své aktivity na internet

Pokud vy a vaše děti nepatříte mezi stydlivé duše, můžete se se svou zábavou postarat i o pobavení ostatních. Přes Facebook, YouTube nebo jiné streamovací portály můžete přátelům či úplně neznámým divákům ukázat třeba hudební umění nebo kreativní malování. Zvláštní kategorií jsou pak různé řetězové výzvy. Jestli se vám úplně nepříčí, můžete nad nimi v dnešní krizové době přimhouřit oči a pustit se do nich s dětmi také. Nakonec se ještě můžete stát i slavnými.

Dělejte videohovory s rodinou

Chybí vám návštěvy u příbuzných? Byly by děti rády s babičkou nebo s dědečkem? Osobní setkání můžete zkusit nahradit alespoň přes videochat. I běžný hovor jistě poslouží, ale proč nevyužít kamer, když je máme? A zejména na mobilu či tabletu to může být užitečné. Děti si mohou s příbuznými povídat i při hraní nebo třeba usínání. Přes co komunikovat? K základním nástrojům pro jednoduché spojení mezi dvěma zařízeními patří například Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Skype nebo Google Duo.

Pusťte se do cvičení se Sokoly

Tady se vrátíme k YouTube, ale tentokrát půjde o opravdovou pohybovou aktivitu. Chytré aplikace sledující sportovní činnost jsou v mnoha ohledech velmi užitečné, ale co když vůbec nevíte, jak s cvičit? A navíc s dětmi? Když pomineme online rádce s různými cviky, máme pro vás skvělý a ryze tuzemský tip. Sokoli rozjeli na YouTube seriál #cvicimsesokolem a najdete v něm přesně to, co tato slavná česká tělocvičná jednota umí na jedničku – cvičení. Jedno z posledních videí je věnováno právě dětem. Pravděpodobně se můžeme brzy těšit na další i pro jiné věkové kategorie.

JAK CVIČIT S DĚTMI DOMA? Pro 2-6 let #cvicimsesokolem [4K]

Odložte telefony a tablety

Tento tip jde přesně opačným směrem. V rámci dodržování zdravé digitální hygieny určitě není vhodné mít přístroje v ruce často. Jestli jste vyzkoušeli většinu našich tipů, zkuste pak v rámci vyrovnání “rovnováhy vesmíru” telefony i tablety na delší dobu odložit a bavit se i jinak. U rodičů i dětí může současný stav odhalit i opačný problém, než popisuje tento článek. Jestli na sobě či u dětí pozorujete závislost na displejích, zkuste ji potlačit a bavit se i jinak.

A jak probíhá zábava s dětmi u vás? Jak při ní využíváte technologie?