Nadstavba MIUI od Xioami nabízí hromadu vychytávek, které jsou ukryty hlouběji v systému a tak nemusí být na první pohled viditelné. V minulosti jsme vám psali o pěti tipech, které musí znát každý uživatel Xiaomi, Redmi či POCO telefonů a nyní se podíváme na další, o kterých byste měli minimálně vědět. Některé z nich vám usnadní každodenní používání telefonu, jiné vám jej zase zkrášlí. Pojďme se na ně tedy společně mrknout.

1. Přenos obrazu

Funkce přenos obrazu je schovaná až v Nastavení > Připojení a sdílení. Jde přitom o velmi užitečnou vychytávku, díky které můžete přenášet na externí obrazovku téměř cokoliv. Kromě fotek a videí můžete pouštět na externím monitoru třeba hry, ale také dokumenty u kterých můžete jednoduše posouvat mezi snímky a zároveň procházet poznámky (které budou viditelné jen na mobilu) přímo z vašeho telefonu. Ideální na přednášky.

2. Rozostřete důležité informace u screenshotů

Pokud často pořizujete snímky vaší obrazovky, možná podobnou funkci oceníte. Nástroj úpravy screenshotů totiž umožňuje rozostřit vámi vybranou část snímku. Díky tomu můžete schovat citlivé informace. Snímek můžete ale také oříznout, nebo na něj různě čmárat. Pro rozmazání stačí vybrat předposlední nástroj zprava a následně vybrat, která část, která se má rozmazat.

3. Video toolbox

Video toolbox je jeden z nejlepších nástrojů v MIUI vůbec. Umožňuje totiž přehrávat zvuk u videa i při vypnuté obrazovce. Platí to dokonce i pro YouTube a to i v případě, že si neplatíte YouTube Premium. Samozřejmě musíte počítat s reklamami ve videích, ale pokud se s nimi naučíte žít a službu Premium jste využívali primárně kvůli možnosti zamknout obrazovku, můžete tak díky funkci Video toolbox učinit. Schovává se v Nastavení > Speciální funkce > Postranní lišta.

4. Vyzkoušejte super tapety

Už před několika lety představilo Xiaomi pro systém MIUI tzv. super tapety. Jedná se o živé tapety, které mění svou barvu na základě toho, kolik je hodin. Můžete si vybrat z několika parádních motivů, přičemž zvlášť za zmínku stojí planety, na kterých si dala čínská firma zvlášť záležet. Navíc se mění jak na zamknuté, tak domovské obrazovce a to pomocí vkusných a plynulých animací.

Super Wallpapers on Mi 11 Ultra:How To Get Them + Hidden Features

5. Zvednutím probudit

Funkce probudit zvednutím je v dnešní době dostupná na řadě Android telefonů a nechybí ani v MIUI. Pokud tedy nejste zvyklí na dvojité poklepání na displej, můžete vyzkoušet právě probuzení tím, že telefon zvednete. Funguje to docela spolehlivě a jakmile si na to jednou zvyknete, pravděpodobně nebudete chtít měnit. Stačí jít do Nastavení >Aktivní displej a Zamykací obrazovka a povolit možnost Zvednutím probudit.

Jaké další tipy a triky v systému MIUI používáte vy?

Zdroj: vlastní