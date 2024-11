Ovládněte své poznámky: Jak využít Google Keep na maximum v roce 2024?

V dnešní době, kterou mnozí označují za zrychlenou, hraje časová efektivita klíčovou roli v životě snad každého z nás. Snažíme se nenabírat zbytečná zpoždění, aby nám zbylo co nejvíce prostoru na osoby a aktivity, které máme rádi.

Když máme k dispozici moderní technologie, které nám v lecčems dokážou pomoct a mnohdy za nás vykonají danou úlohu úplně, je škoda neumět zacházet s jednotlivými jejich možnostmi. Jeden by to možná neřekl, ale i tak primitivní poznámkovou aplikaci, jako je Google Keep, můžete zkrotit tak, aby byla práce s ní co nejúčinnější a nejpohodlnější.

Obsah článku

Synchronizujte poznámky mezi zařízeními

Mnozí uživatelé dělají tu chybu, že mají v Google Keep (nebo jakýchkoliv dalších službách) nastavený jiný účet na jednotlivých zařízeních. V důsledku toho se pak nemohou ke svým notičkám snadno dostat odkudkoliv a musí používat alternativní způsoby, například zdlouhavé sdílení nebo nedejbože ruční přepis. Je-li to možné, vždy používejte ten stejný účet Google.

Sdílejte zápisky s ostatními

U propojitelnosti ještě chvíli zůstaneme, ale od naprostých základů se posuneme na trošku vyšší úroveň vědění (i když se stále ještě držíme relativně při zemi). Google Keep je na rozdíl od mnohých konkurentů stvořen s myšlenkou maximální jednoduchosti, přesto mu však nechybí funkce, prostřednictvím níž můžete ke svým poznámkám přidat spolupracovníka. Využijete to při vytváření nákupního seznamu, ve škole i při práci.

Abyste tak učinili, stačí si otevřít list s poznámkami a kliknout na ikonku tří svisle seřazených teček v pravém dolním rohu. Následně už jen zvolte možnost „Spolupracovník“ a přidejte osobu či e-mailovou adresu.

Udělejte si v poznámkách pořádek

Jen máloco vás může o čas okrást stejně dobře jako nepořádek. Používáte-li Google Keep často, doporučujeme si poznámky protřídit a smazat či archivovat ty, které už nepotřebujete. Především však radíme, abyste si založili systém štítků, které budete k zápiskům přiřazovat. Snadno tak rozlišíte, jaké se týkají nákupů a jaké naopak budete potřebovat při zítřejším firemním mítinku.

Své štítky můžete snadno upravovat přes menu v boční liště, kterou otevřete kliknutím na ikonu tří vodorovných čar v levém horním rohu obrazovky. Nabídka obsahuje kategorii „Štítky, kde se jednak rychle dostanete ke svým existujícím štítkům, ale také budete moct snadno vytvořit nový.

Tip: Do názvu štítku můžete pro větší přehlednost vložit emoji

Připněte si nejpoužívanější listy

Nejpoužívanější listy poznámek si vždy můžete udržet navrchu rozhraní. Stačí, abyste ve svých zápiscích stisknuli tlačítko špendlíku, který se nachází v nabídce na samém hořejšku.

Používejte vyhledávání

Zorientovat se v rozsáhlé sbírce poznámek je snazší i díky funkci vyhledávání. Ta vám umožňuje filtrovat zápisky pomocí typů, štítků, barev či věcí (knihy, jídlo, hudba atp.). Zadat lze i klíčové slovo, v reakci na což vám Google Keep vyplivne seznam těch poznámek, které jej obsahují.

Vyzkoušejte různé typy poznámek

Google Keep pracuje nejen s textovými poznámkami. Po kliknutí na tlačítko Přidat (ikonka plus) v pravém dolním rohu si můžete vytvořit seznam nebo nákres. Stejně tak aplikace podporuje i přidání obrázku, pod který následně můžete psát.

Obohaťte své poznámky o další prvky

Přestože do Google Keep budete povětšinou psát, nikde není napsáno, že poznámky mají být nudné a nesmí obsahovat žádné další prvky. Ba naopak. Po rozkliknutí zápisků a stisknutí ikonky plus v levém dolním rohu otevřete nabídku, pomocí níž lze do poznámek přidat fotografii, obrázek, nákres či zvukový záznam. Poslední možnost v seznamu pak transformuje jednotlivé body na zaškrtávací políčka.

Bohužel, obrázky není možné vkládat na specifické místo v textu a vždy se umístí nad titulek.

Zformátujte svůj text

V textu, který je psaný jedním a tím samým fontem a neobsahuje žádné prvky formátování, se dá lehce ztratit. V Google Keep už naštěstí můžete libovolné pasáže svých poznámek ztučnit, podtrhnout či je přepsat kurzívou. Rovněž můžete běžný text převést na H1/H2 nadpis. Nabídku s nástroji otevřete kliknutím na ikonku podtrženého písmene A ve spodní části obrazovky.

Změňte pozadí poznámek

Vytvořit si ideální prostředí můžete i změnou pozadí poznámek. Docílíte toho kliknutím na tlačítko palety ve spodní části obrazovky, kde si v nabídce můžete zvolit buď barvu, anebo pozadí s jednoduchým obrázkovým motivem. Pro každou z poznámek lze tuto volbu učinit zvlášť.

Převeďte poznámku na Dokument Google

Když už se z vaší krátké poznámky stane obsáhlejší text, se kterým máte další plány, možná není od věci ji převést na Dokumenty Google, aby se vám dostalo komplexnějších možností úprav. Abyste tak učinili, musíte kliknout na ikonku tří vertikálně seřazených teček v levém dolním rohu poznámkového listu, vybrat možnost „Odeslat“ a zvolit „Kopírovat do Dokumentů Google“.

Nastavte si upozornění

Potřebujete se ke svým poznámkám vrátit v určitou dobu? Není nic snazšího než si nastavit upozornění. V horní části listu s poznámkami najdete ikonku zvonečku, a když na ni kliknete, můžete si nastavit čas a místo připomínky. Všechny své tímto způsobem nastavené připomínky najdete v boční liště na domovské stránce.

Přidejte si widget na plochu

Pro rychlejší přístup k funkcím aplikace můžete využít widgety umístitelné na domovskou obrazovku telefonu. Google Keep je konkrétně nabízí tři, a to „Okamžitý záznam“ pro rychlé vytvoření libovolného typu poznámek, „Jedna poznámka“ zobrazující jeden konkrétní zápisek nebo „Sbírka poznámek“ nesoucí sadu notiček.

Změňte motiv aplikace

Google Keep se defaultně přizpůsobuje motivu vašeho smartphonu. Používáte-li tmavé rozhraní, spustí se v něm i Keep. Vzhled aplikace si lze kdykoliv změnit v nastavení, do kterého zamíříte prostřednictvím boční lišty (tu otevřete kliknutím na tlačítko tří vodorovných čar v levém horním rohu), v sekci „Motiv“.

Bonus: Pomozte si umělou inteligencí

Umělá inteligence již tvoří nedílnou součást mnoha aplikací a svou AI vychytávku má i Google Keep. Funkce „Help me create a list“ vám pomůže s tvorbou seznamu – stačí pouze zadat, co od něj požadujete. V reakci na zadání „seznam věcí na letní dovolenou“ mi appka poradila, abych si zabalil plavky, sluneční brýle, fotoaparát a další užitečnosti.

Proč funkci uvádíme jako bonus? Bohužel nefunguje v češtině. Aby se vám zpřístupnila, musíte mít jazyk systému svého zařízení přepnutý na angličtinu.

