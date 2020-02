Pěkná oslava: Street View je teď dostupné v interiérech Národního muzea

Virtuální návštěvníci si mohou užít mimo jiné procházku pod zachovalou kostrou samice plejtváka myšoka, kterou roku 1885 vyvrhlo moře na norské pobřeží, a jež se o osm let později stala součástí stálé expozice Národního muzea. Ve Street View už lze prohlížet také detailně zachycené busty a sochy významných osobností českých dějin vystavených v Panteonu Národního muzea a dokonce navštívit i prostory, které zatím nebyly veřejnosti zpřístupněny. Některé části historické budovy navíc byly nasnímány v noci, virtuální návštěvníci tak mohou ve Street View zjistit, jak to vypadá v Národním muzeu po soumraku.

Kde je Street View v Národním muzeu dostupné?

atrium

hlavní vstup

schodiště

prozatím veřejnosti nepřístupné místnosti 2. patra

kostra Plejtváka myšoka

panteon

kupole

“Jsme za spolupráci s Google Mapami velmi rádi. Pokud někdo nebude mít možnost přijet až k nám, může se muzeem projít vzdáleně. Zapadá to do našeho konceptu, kdy chceme po přestavbě více zabrat v oblasti IT, chytrých řešení a třeba i v komunikaci na sociálních sítích,” řekl k události ředitel NM.

“Určitě sem děti přes Street View vezmu,” prohlásil projektový manažer Map Jaroslav Bengl a spustil hlasitý smích v sále. “My to máme daleko,” omlouval se pobaveně český zaměstnanec Googlu v Curychu a slíbil, že potomky do muzea vezme i fyzicky. Přiblížil také, že pořízení snímků interiérů prý zabralo několik hodin práce. Fotilo se pomocí speciálního přístroje na stativu pro snímání podkladů uvnitř budov. Pro docílení co nejlepšího výsledku se použilo HDR.

