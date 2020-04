Obchod Play usnadní rodičům hledání vhodných aplikací pro děti

Řada rodičů po celém světě si často pokládá otázku, které hry a aplikace jsou vhodné pro jejich děti. A to nejen z toho hlediska, aby nebyly přímo škodlivé, ale byly i trochu přínosné. Oficiální Obchod Play sice nabízí ve svých filtrech kategorii Rodina a v ní i různé věkové škály, ale do těchto škatulek aplikace spadají bez hlubší kontroly. Vývojářům v podstatě stačí zadat tyto kategorie při vkládání aplikace do databáze a ta je pak podle toho automaticky zalistována. Najít pak v tak širokém moři něco užitečného je pro pečlivého rodiče velkou výzvou. Google si to ovšem uvědomuje a proto přišel s úplně novou kategorií. Obchod Play bude umět v nové sekci vyfiltrovat aplikace pro děti, které získaly odznak “Teacher approved” neboli “Schváleno učitelem”. Tato funkce je zatím spuštěna jen v USA, ale vyrazí brzy do celého světa.

“Obsah vhodný pro děti má mnoho podob: Vyvolává v nich zvědavost? Pomáhá jim s učením? Je to jen povrchní zábava? Proto, abychom mohli dětem poskytnout co nejvhodnější aplikace, jsme se spojili s akademickými experty. Společně vybíráme kvalitní a dobře hodnocené nástroje, které obdrží odznak Schváleno učitelem,” popisuje Google princip zařazování aplikací do nové kategorie na svém blogu. Obchod Play bude takto nabízet ke stažení aplikace pro děti, které splnily několik podmínek. “Aplikace jsou hodnoceny na základě faktorů jako je přiměřenost k věku dítěte, kvalita zážitku, obohacení a radost. Do popisu aplikace zahrnujeme informace o tom, proč byla tak vysoce hodnocena. Pomůžeme tak rodičům rozlišit, zda je aplikace pro jejich dítě vhodná,” vysvětluje firma.

Obchod Play bude tyto aplikace pro děti doporučovat na úplně nové kartě v kategorii Rodina. Tu Google s učiteli a dalšími experty na výchovu naposledy významně zdokonaloval v roce 2018. Nová karta ponese jednoduchý název Děti. Při představení novinky Google také připomněl, že existuje nástroj Family Link, který může rodičům výrazně pomoci s hlídáním takzvané digitální rovnováhy u jejich ratolestí. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet, pokud máte pocit, že v tomto potřebují vaše děti trochu kočírovat.

Zdroj: Google