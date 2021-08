Jak nainstalovat O2 TV aplikaci do Android TV? Je to snadné

Služba O2 TV je s námi už nějaký ten pátek, ovšem pro její správné a oficiální fungování je zapotřebí vlastnit O2 TV set-top box nebo některou z chytrých televizí Samsung s operačním systémem Tizen, kde si lze aplikaci rovněž nainstalovat. Jenže co když chcete službu používat a zároveň máte Android TV televizi/box a nechcete nebo nemáte další zařízení? Naštěstí existuje způsob, jak nainstalovat O2 TV aplikaci do Android TV.

Instalace aplikace O2 TV do Android TV

Oficiální aplikace pro Android TV byla už několikrát odložena a dle posledních informací bychom se ji měli dočkat nejpozději na konci roku 2021. Přesto existuje poměrně jednoduchý způsob, jak si užívat veškeré výhody této aplikace na Android TV už nyní. Jak tedy na to?

Jak nainstalovat O2 TV aplikaci do Android TV?

Stáhněte si do počítače soubor O2 TV SK 1.3.12 APK Tento soubor zkopírujte na flash/externí disk a zapojte jej do svého Android TV zařízení Stáhněte si některý z file managerů na Google Play (třeba File Commander) Spusťte File Commander a povolte přístup k fotkám, mediálnímu obsahu a souborům V aplikaci přejděte na disk, na který jste zkopírovali soubor O2 TV SK 1.3.12 APK Spusťte instalaci klepnutím na soubor (zřejmě budete vyzváni k povolení instalaci neznámých aplikací) Aplikaci byste nyní měli vidět v nabídce, následně se stačí přihlásit

CZ O2 TV Android TV návod

Pokud nemáte aktivovaný režim pro vývojáře a aplikace vám nejde nainstalovat, musíte jej nejprve aktivovat. V záložce systém musíte 7x za sebou klepnout na pole build verze systému. Následně by se vám měla objevit hláška o tom, že je tento režim aktivovaný. Pokud nemáte žádný flash/externí disk nebo volný USB port, můžete aplikaci nainstalovat i přes aplikaci CetusPlay. Tu je třeba nainstalovat jak do Android TV, tak i do vašeho Android telefonu. Přes ní odešlete apk. soubor do televize, vyplníte párovací kód a nainstalujete. Je tedy na vás, který způsob vám vyhovuje více. Za tento tip děkujeme uživateli Djradek.

Kde všude sledujete O2 TV?

