Aplikace Spotify pokořila obří milník v počtu stažení z Obchodu Play

Jedna miliarda instalací. Tuto metu už má úspěšně za sebou populární hudební streamovací platforma Spotify. A to se bavíme pouze o statistice, která se týká Obchodu Play. Tedy databáze, odkud se oficiálně aplikace stahují pouze do zařízení se systémem Android. Jde o úctyhodné číslo, ale s ohledem na oblíbenost této služby by vás nejspíš mohlo napadnout, že za tímto milníkem měla už dávno být. Máte pravdu. Když sečteme dohromady všechny platformy včetně iOS, macOS nebo Windows, číslo bude rozhodně vyšší. Miliarda stažení v Obchodě Play je i tak pro Spotify skvělá vizitka.

Aplikace se díky tomuto překlenutí do sedmiciferných čísel zařadila mezi zhruba padesátičlennou smetánku. Ve stejné “bublině” aplikací s počtem stažení 1 – 5 miliard se nachází spousta nástrojů od Googlu, komunikátory Skype či Messenger nebo hra Candy Crush Saga. A také další gigant ze světa streamování multimediálního obsahu, filmový a seriálový Netflix. V další sféře nad 5 miliard instalací se nachází největší giganti jako Gmail, Google Mapy, WhatsApp nebo Facebook.

V jakém rozpoložení Android aplikace Spotify je, zatímco ji potakala miliarda stažení v Obchodě Play? Informovali jsme vás nedávno třebao tom, že zavádí nový přehrávač do Facebook aplikace. V rámci posledních měsíců pak například služba zavedla nový párový tarif, možnost společného skládání fronty pro přehrávání, hodlá zavést přehrávání lokálně uložených souborů a v neposlední řadě zvýšila kvalitu streamování.

Používáte Spotify? Jak dlouho?

Zdroj: Obchod Play