Zdá se, že aplikace Spotify konečně dostane jednu z nejžádanějších funkcí

Hudební streamovací služba Spotify po právu patří na vrchol tohoto oboru. I u ní se ale najdou (nebo spíš nenajdou) funkce, které jsou u jiných konkurentů celkem běžné. Jednou z nich je možnost přehrávání lokálních skladeb, kterou sice desktopová verze Spotify nabízí, ale aplikace ne. Uživatelé této služby v její mobilní podobě jsou tedy ochuzeni o možnost spustit písničky uložené v telefonu. Jak se ale nyní zjistilo, tento stav už možná nebude dlouho trvat.

Spotify: Listen to new music and play podcasts

Známá reverzní softwarová analytička Jane Manchun Wong, která stojí za odhalením spousty připravovaných funkční ze světa aplikací, našla stopy po této novince v kódu poslední verze mobilního Spotify. Po zavedení by se měl v nastavení objevit jednoduchý přepínač, který uživateli umožní do knihovny skladeb zařadit i místní soubory. Nebude potom problém poslouchat písničky z obou zdrojů bez přepínání aplikací. Přehrávání lokálních skladeb samozřejmě umožní i poslech v případě, kdy aplikace Spotify nemá přístup k internetu.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!

No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020