Jak na Spotify sdílet přehrávání hudby s dalšími lidmi? Umí to nová funkce

Hudební streamovací služba Spotify před pár dny začala plošně spouštět novou funkci pro společné poslouchání a ovládání playlistů. Novinka, která se v užší testovací skupině zkoušela od května, je nyní veřejně dostupná v rámci betaverze aplikace. K té je celkem jednoduché se dostat, takže pokud chcete pokročilé sdílení playlistů vyzkoušet hned teď, poradíme, jak na to. Jestli se vám do toho nechce, nevadí. Funkce by se měla co nevidět objevit i ve standardní verzi aplikace. Takzvaná Skupinová relace je pochopitelně určena jen prémiovým Spotify uživatelům.

Jak funguje Skupinová relace na Spotify?

V prvé řadě je potřeba si pořídit poslední betaverzi aplikace Spotify. Tedy do té doby, než bude funkce dostupná v plném vydání tohoto nástroje. Do testovacícho programu a ke stažení betaverze se můžete přihlásit na speciálním webu. Jakmile provedete registraci, Obchod Play během co nejkratší doby provede instalaci testovací verze namísto stávající standardní. Úspěšný přechod poznáte tak, že na Google Play bude u aplikace dodatek (beta).