Přidejte se k testování nových sluchátek Galaxy Buds2 Pro

Společnost Samsung tento týden v rámci letního vydání akce Galaxy Unpacked oficiálně představila čtyři nová zařízení. Ohebné telefony Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4, hodinky Galaxy Watch5 a rovněž bezdrátová sluchátka Galaxy Buds2 Pro. I ta si našla cestu do redakce Světa Androida, takže se můžeme pustit do jejich testování. Rádi bychom k tomu virtuálně přizvali i naše čtenáře, takže pokud máte tip, co u nových špuntů rozhodně nezapomenout vyzkoušet a posoudit, napište jej do komentáře.

Vylepšená varianta staršího modelu Galaxy Buds2 má dle oficiální prezentace například vylepšené inteligentní aktivní potlačení hluku (ANC) a také citlivější ambientní mód pro propouštění zvuku při konverzacích. Oproti starším špuntům se také zvedla kvalita přenosů z 16bitové na 24bitovou hloubku (v případě kodeku Samsung Seamless Codec) a Bluetooth je zde ve verzi 5.3.

Výdrž Samsung Galaxy Buds2 Pro by měla být v případě vypnutého ANC až osm hodin u samotných sluchátek a 29 hodin i s použitím pouzdra. Jde o téměř totožné hodnoty jako u Buds2, nicméně nové špunty jsou o 15 % menší. Nechybí krytí IPX7, funkce 360 Audio nebo možnost připojit sluchátka k více zdrojům zvuku současně.

Co bychom měli s Galaxy Buds2 Pro vyzkoušet?