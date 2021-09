Společnost Samsung představila v roce 2019 svá první sluchátka Galaxy Buds a odstartovala tak úspěšnou éru svých bezdrátových sluchátek. Od té doby jsme mohli spatřit další modely jako Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro či Galaxy Buds Plus a spolu s představením nových ohebných telefonů a hodinek došlo také na Galaxy Buds 2, pravého nástupce původních Galaxy Buds. Se sluchátky jsme žili přibližně 14 dní a za tu dobu jsme si o nich stihli udělat poměrně jasný názor.

Obsah balení

Sluchátka Samsung Galaxy Buds 2 jsou zabalena do bílé papírové krabičky, ve které se kromě samotného pouzdra se sluchátky nachází také brožurka s manuály, USB-A/USB-C nabíjecí kabel a samozřejmě také sada náhradních špuntů. Adaptér byste zde (stejně jako u většiny sluchátek) hledali marně.

Samsung Galaxy Buds 2

nabíjecí USB-A/USB-C kabel

sada náhradních špuntů

brožurky

Design a kvalita zpracování

Sluchátka Galaxy Buds 2 jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách – fialové, zelené, bílé a grafitové. Nám do redakce dorazila bílá varianta, která se nám upřímně líbí nejvíce. Když si zvolíte jinou variantu, dostanete vždy bílé pouzdro, které je barevné až uvnitř. To nám osobně přijde divné a moc se nám to nelíbí. Je to ale spíše subjektivní názor, ačkoliv jsme se s podobným v našem okolí také setkali.

Samsung nová sluchátka nejvíce srovnává s Galaxy Buds Plus, oproti kterým mají být o 15 % menší a až o 20 % lehčí, což rozhodně není malé číslo. Přesto se s nimi manipuluje dobře a to i přesto, že jsou opravdu mrňavá. Svou zásluhu na tom nesou také dobře udělané magnety uvnitř pouzdra. Na sluchátkách se samozřejmě nachází také dotykové plochy pro ovládání a snad jediným zklamáním může být certifikace IPX2, která zaručuje ochranu pouze proti kapající vodě. Jestliže tedy máte v plánu se sluchátky tančit v dešti, poohlédněte se rovnou někde jinde.

Pouzdro je pak tvořeno z lesklého plastu, což považujeme spíše za nevýhodu. Časem se vám na něm udělají vlásečnicové škrábance či oděrky, pokud si na ně tedy nepořídíte nějaký obal. Na přední straně se nachází LED dioda indikující nabíjení sluchátek, na zadní pak USB-C konektor pro nabíjení. Uvnitř pak samozřejmě nechybí nápis “Sound by AKG”.



Funkce

Vzhledem k tomu, že jsou sluchátka přímým nástupcem Galaxy Buds první generace je zde asi největší změnou přítomnost ANC. Stejně jako třeba u realme Buds Air 2 se tato funkce aktivuje podržením prstů na dotykové ploše obou sluchátek (pokud stále si to stále nedovedete představit, mrkněte jak oslavuje své góly Memphis Depay).

Pokud toto gesto uděláte podruhé, dostanete se do transparentního režimu, který propouští okolní zvuk k vám do sluchátek. Hodí se to hlavně v případech, kdy potřebujete komunikovat se svým okolím bez toho, aniž byste sluchátka vyndali z uší. Samozřejmostí je pak podpora kodeků AAC a SBC a pokud používáte Samsung telefon či tablet, budete mít k dispozici také Samsung Scalable Codec, který se může pochlubit o něco lepší kvalitou než klasický SBC.



Aplikace Samsung Galaxy Wearable

Aplikace Galaxy Wearable je středobodem, ze kterého ovládáte v podstatě vše a kromě toho sluchátka také aktualizujete. Mimochodem nám nedávno dorazila aktualizace, která přidává hned několik novinek, jako aktivování potlačení hluku v případě, že máte nasazené pouze jedno sluchátko nebo možnost mít zapnutý transparentní režim během hovorů, což se hodí pokud jdete třeba po rušné ulici a nechcete být úplně odříznutí od světa. Zpět ale k aplikaci.

Pokud vám přijdou gesta příliš složitá, můžete mezi jednotlivými režimy (aktivní potlačení šumu, vypnuto a okolní zvuk nebo-li transparentní režim) přepínat také v aplikaci. Můžete také vypnout nebo přenastavit dotykové ovládání, pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje nebo využít funkci Najít moje sluchátka. Kromě toho zde vidíte podrobné informace o stavu baterie sluchátek i pouzdra.



Kvalita zvuku, mikrofonů a ANC

Pro náš denní poslech využíváme sluchátka AirPods (2. generace) pro iPhone a realme Buds Air 2 v případě, že používáme Android zařízení. Můžeme je tedy právě s těmito modely srovnat. Samsung Galaxy Buds 2 nám padnou jednoznačně nejlépe do ucha a zvuk z nich je mnohem čistější, než právě u realme sluchátek, kvalita s AirPods je pak srovnatelná. Sluchátka od Applu mají překvapivě trochu lepší basy, naopak výšky a středy nám připadají lepší u Galaxy Buds 2.

Celkově zvuk hodnotíme pozitivně, na to kolik sluchátka stojí hrají opravdu velice dobře. V některých recenzích se můžete setkat s názory, že sluchátkům chybí basy ale od špuntů nijak extra velký basový zážitek ani neočekáváme. Potěší také dobrá kvalita mikrofonů, se sluchátky jsme telefonovali poměrně často a protistrana si nikdy na nic nestěžovala, na rozdíl od ostatních sluchátek.

Aktivní potlačení hluku by mohlo být o něco lepší, ale jsme rádi že se do sluchátek funkce nakonec dostala. Jestliže očekáváte, že při zapnutém ANC neuslyšíte hluk z autobusu nebo sídliště, musíme vás zklamat. Režim si tedy dokážeme představit používat někde v kanceláři, ale rozhodně vás úplně neodřízne od okolního světa, jako je tomu u dražších sluchátek.



Výdrž baterie

Samsung tvrdí, že sluchátka vydrží až pět hodin při běžném poslechu a se zapnutým ANC, což je velmi dobrá hodnota. Jestliže si ANC vypnete, počítejte s asi o 2,5 hodiny delší výdrží. Spolu s pouzdrem se tak dostanete celkem na 20, respektive 29 hodin. Praxe ukazuje, že je výdrž sluchátek je nadprůměrná. My jsme se dostali někam k 8 hodinám, kdy jsme ale režimy kombinovali, měnili hlasitost a podobně. Lze s jistotou říct, že vydrží mnohem déle než naše AirPods (které ale už mají něco za sebou) a také realme Buds Air 2. Sluchátka se pak samozřejmě dobíjejí přes nabíjecí pouzdro, které lze dobíjet buď přes USB-C nebo bezdrátově přes standard Qi. Je potřeba dodat, že sluchátka podporují také rychlé nabíjení, kdy si za 5 minut na nabíječce můžete užít hodinu poslechu.



Cena a dostupnost

Doporučená cena sluchátek Samsung Galaxy Buds 2 činí 3 799 Kč s tím, že je seženete u většiny českých e-shopů a to ve všech barevných variantách, tedy bílé, fialové, zelené a grafitové.



Resumé

Sluchátka Samsung Galaxy Buds 2 jsou důstojným nástupcem sluchátek Galaxy Buds 1.generace a Galaxy Buds Plus. Pokud tedy používáte některé z těchto sluchátek, nebo máte nějaká levnější a chcete se poohlédnout po něčem, co má lepší zvuk, ANC a dobrou výdrž, budou jistě skvělou volbou. Mají nadprůměrný zvukový projev, potěší také slušná výdrž baterie, kvalitní mikrofony díky kterým můžete se sluchátky volat i na rušnější ulici nebo dobře udělaná aplikace Galaxy Wearable. Zklamáním je za nás pouze certifikace IPX2. Jinak můžeme sluchátka s klidným srdcem doporučit.

Klady + dobrý poměr mezi cenou a výkonem

+ vyvážený a čistý zvuk

+ dobrá výdrž baterie a bezdrátové nabíjení

+ kvalitní mikrofony

+ přítomnost ANC

+ aplikace Galaxy Wearable

+ dobře sedí v uších

Zápory – pro někoho slabší basy

– pouze certifikace IPX2

