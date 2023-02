Zklamání. Nový Z Fold prý nepřijde s žádanou novinkou

Není to tak dávno, co se začalo spekulovat nad tím, s čím by mohl přijít Samsung Galaxy Z Fold5, další generace vlajkového ohebného telefonu. Aktuální Z Fold4 nabízí totiž oproti Z Foldu3 spíše minoritní změny, ať už se bavíme o téměř nepatrné změně poměru stran, lepších fotoaparátech či vyšším výkonu. Konstrukce ale zůstala téměř totožná a tak logicky nezbylo žádné místo pro zabudovaní pera S Pen, které je součástí nepříliš praktického krytu. A jak to bude u novinky?

V listopadu vyplula na povrch informace o tom, že by se nadcházející ohebné telefony od Samsungu mohly dočkat zabudovaného pera S Pen. Tak tomu ale podle nejnovějších informací nakonec nebude. Jihokorejské firmě se prý doposud nepodařilo vyřešit problém s tloušťkou telefonu, která po zabudování slotu na stylus logicky naroste. Kvůli tomu je prý telefon ve složeném stavu příliš tlustý. Existovala prý také varianta zmenšení pera, což ale Samsung vyhodnotil jako příliš velký kompromis mezi pohodlím a použitelností.

Na stylus tedy můžeme u Z Foldu5 pomalu ale jistě zapomenout. To ale neznamená, že se neobjeví v budoucnu, ba naopak. Samsung prý vyvíjí novou konstrukci pantů a mění vnitřní prostor tak, aby byla implementace přímo do těla možná.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Chtěli byste zabudovaný S Pen v řadě Z Fold?

Zdroj: GSMArena