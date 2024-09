Samsung spouští aktualizaci One UI 6.1.1 pro starší modely Galaxy Z Fold5, Z Flip5 a řadu S23

Nová verze přináší pokročilé AI funkce původně dostupné jen na řadě Galaxy S24

Aktualizace je dostupná v Evropě a dalších regionech, má velikost přibližně 2,6 GB

Není to tak dávno, co Samsung představil novou verzi své nadstavby One UI 6.1.1 společně s ohebnou řadou Galaxy Z Fold6 a Flip6. Následně ji nasadil i do letošních vlajek Galaxy S24 a dnes se konečně dočkali i majitelé loňských skládaček Z Fold5 a Z Flip5, stejně jako uživatelé Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra. Aktualizace je momentálně k dispozici v Evropě, Indii a na dalších trzích.

Co nového One UI 6.1.1 přináší?

Zajímavostí je, že ačkoliv jde fakticky o identickou verzi jako One UI 6.1.1, na telefonech Galaxy S23, Z Flip5 a Z Fold5 je označena jako One UI 6.1. Proč se Samsung rozhodl pro toto rozlišení není úplně jasné, osobně bych to ale považoval spíše za chybu. Aktualizace obsahuje bezpečnostní záplaty z 1. srpna, takže se dá očekávat, že v blízké době dorazí ještě jedna aktualizace s opravami z 1. září.

Hlavní novinkou jsou bezesporu funkce z balíčku Galaxy AI. Za zmínku stojí například fakt, že z jednoduchých náčrtů lze nyní vytvořit propracované kresby a ze základního obrázku s popiskem můžete díky ikoně Galaxy AI v aplikaci Galerie vygenerovat celou sadu dalších snímků.

Changelog na Galaxy S23 Ultra: