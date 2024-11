Samsung vs. Apple: nová reklama vás dostane do kolen, vtipně se strefuje do majitelů iPhonů

Není výjimkou, když si globální značky v reklamních kampaních utahují ze svých konkurentů. Vyniká v tom především Coca Cola a Pepsi nebo Mercedes a BMW. A teď se k nim přidal i Samsung, který si v nové reklamě cíleně dělá legraci z Applu.

Uživatele iPhonů ukazuje jako uniformní a průměrné jedince, kteří se spokojí pořád s tím samým designem a netouží po inovacích. Oproti tomu staví své skládací telefony Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6.

Aby toho nebylo málo, vypůjčil si Samsung hned na úvod známý slogan Applu “Think Different” z jeho posledního spotu. Přetvořil ho ovšem na „Think different… but not too different“ (Myslete jinak… ale ne zase moc jinak).

If you try to fit in, you won’t stand out.

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

🍎🍎🍎🍎🍎 🛸 🍎🍎🍎🍎🍎

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎 #UpgradeYourUpgrade with #GalaxyAI pic.twitter.com/WtfWDFIVd2

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) November 21, 2024