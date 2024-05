Jak se blíží uvedení nových Samsungů na trh, přibývá i úniků

Nyní se podařilo upřesnit kapacitu baterie u Galaxy Flip6

Jedná se o dobrou zprávu, kapacita baterie bude navýšena

Výdrž na baterii je jedna z největších výzev, kterým výrobci i uživatelé telefonů čelí. Zdá se, že Samsung se rozhodl zvýšit kapacitu baterie u připraveného véčka.

Jednodenní výdrž telefonu je dnes standardem, ale spíše na papíře a pokud telefon využíváte intenzivněji, může být těžké jí dosáhnout. Proto je každé vylepšení v této oblasti velmi vítané. Ať už jde o optimalizaci například použitím úspornějšího čipsetu nebo zvýšením kapacity baterie. A právě tento případ nás pravděpodobně čeká v případě Samsung Galaxy Flip6. Podle serveru MySmartPrice by se měla kapacita ve srovnání s předchůdcem navýšit.

Samsung Galaxy Z Flip6

Zatímco Galaxy Flip5 (SM-F731BZAGEUE) má baterii o kapacitě 3700 mAh, u nástupce, jehož oficiální představení očekáváme v polovině léta, by mohl mít baterii o kapacitě až 4000 mAh. To by znamenalo asi 8% navýšení. Pokud to Samsung správně využije a nevyplýtvá energii navíc na přetaktovaný Snapdragon 8 Gen 3, který se v telefonu také očekává, mohli by uživatelé získat několik hodin provozu navíc.

Z Flip 5 Z Flip 6 Baterie 1 971 mAh 1097mAh Baterie 2 2620 mAh 2790mAh Celková kapacita 3591 mAh 3887 mAh Uváděno na trh jako 3700 mAh 4000 mAh (očekávaný)

Samsung Galaxy Z Flip 6 bude mít oproti svému předchůdci o 296mAh větší baterii, což je nárůst asi 8,3%.

Máte problémy s výdrží telefonu?

Zdroj: MySmartPrice