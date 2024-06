Unikly prakticky kompletní specifikace chystaného Galaxy Z Fold 6

Novinka má být představena 10. července 2024 v Paříži

Specifikace jsou velice podobné předchozímu modelu, rozdílů je pomálu

Jestli se něco Samsungu nedaří, je to hlídání parametrů chystaných novinek. Tak se můžeme už teď, skoro měsíc před oficiálním představením (ano, ani to neuhlídal), podívat na kompletní specifikace Galaxy Z Fold 6. Na první pohled žádná velká změna, ale co na ten druhý?

Srovnání s předchozím modelem

Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Fold 6 Rozměry otevřený [mm] 154.9 x 129.9 x 6.1 153.5 x 132.6 x 5.6 zavřený [mm] 154.9 x 67.1 x 13.4 153.5 x 68.1 x 12.1 Vnější displej 6.2″, 904 x 2316, 120 Hz 6.3″, 968 x 2376, 120 Hz Vnitřní displej 7,6″, 1812 x 2176, 120 Hz 7,6″, 2160 x 1856, 120 Hz Fotoaparáty Hlavní 50 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS Ultra široký 12 MP, f/2.2, 123˚ 12 MP, f/2.2, 120° Tele 10 MP, f/2.4, OIS, 3x zoom 10 MP, f/2.4, OIS, 3x zoom Pod displejem 4 MP, f/1.8 4 MP, f/1.8 Přední 10 MP, f/2.2 10 MP, f/2.2 Hmotnost [g] 253 239

Nový Galaxy Z Fold 6 bude mít mírně upravený poměr stran, kdy při zachování úhlopříčky bude displej trochu nižší a širší. Novinka bude také o něco málo lehčí, i když 14 gramů na čtvrt kilu asi pozná málokdo. Smutný pohled je na sekci fotoaparátů, kde se nepatrně změnila pouze šířka záběru u ultraširokého fotoaparátu. Ledaže by…? Ledaže by nebyly megapixely všechno. Podle našich informací má letos jít o plnohodnotné moduly z S24, takže kvalita fotografií by se měla zlepšit.

Cena

Další smutný pohled je na srovnání cen Z Fold 5 a Z Fold 6. Jak jsme již psali, čeká nás zdražení.

Kapacita paměti Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB $1 799 $1 899 512 GB $1 999 $2 099 1 TB $2 199 $2 299

Vzhled

Na videu se můžete podívat na srovnání Z Fold 5 a Z Fold 6, i když v tomto případě jde pouze o maketu.

Specifikace

Pro úplnost uvedeme ještě kompletní známé specifikace v jedné tabulce:

Funkce Specifikace Vnitřní displej 7,6-palcový Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2160 x 1856 pixelů Vnější displej 6,3-palcový Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2376 x 968 pixelů Procesor Osmijádrový Snapdragon 8 Gen 3 pro Galaxy, až 3,39GHz RAM 12GB LPDDR5X Úložiště 256GB, 512GB, 1TB Primární kamera 50MP, f/1.8, OIS Ultra-široká kamera 12MP, f/2.2, 120° zorné pole Teleobjektiv 10MP, f/2.4, OIS, 3x optický zoom, až 30x digitální zoom Kamera pod displejem 4MP, f/1.8 Přední kamera 10MP, f/2.2 Záznam videa 8K při 30fps, FHD až 240fps Konektivita USB 3.2 Gen 1 Type-C, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 Baterie 4,400mAh Rozměry (složené) 153,5 x 68,1 x 12,1mm Rozměry (rozložené) 153,5 x 132,6 x 5,6mm Hmotnost 239 gramů Barvy Námořnická modř, Stříbrný stín, Růžová

Verdikt

Zdá se, že Samsung se vyčerpal a revoluce se opět nekoná. Parametry nového modelu jsou prakticky jako přes kopírák. Inovace prakticky žádné, změna poměru stran těla bude přijímána každým uživatelem jinak. Je ale stále možné, že některé změny zůstávají neodhalené. Například by displej mohl mít antireflexní úpravu, kterou známe z Galaxy S24.

