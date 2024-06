Unikly ceny telefonů Samsung Galaxy Z Fold 6 pro USA

Konfigurace telefonů se nezměnila, ale ceny vzrostly

Pokud se nečekaně nezmění kurz koruny, musíme očekávat zdražení i u nás

Blíží se představení už šesté generace skládacích telefonů Samsung Galaxy Z Fold 6 a jak se blíží uvedení na trh, unikají mimo jiné i ceny. Podle úniku zveřejněného na serveru SmartPrix je navýšení oproti loňsku výrazné.

Podle úniku bude stejně jako v loňském roce Galaxy Z Fold6 k dispozici ve třech konfiguracích úložiště: 256 GB, 512 GB a 1 TB. Zatímco konfigurace jsou stejné jako loni, ceny bohužel nejsou. Zde je uvedeno, kolik bude stát Samsung Galaxy Z Fold6 ve Spojených státech.

Galaxy Z Fold6 (256 GB): 1899.99 $

Galaxy Z Fold6 (512 GB): 2019.99 $

Galaxy Z Fold6 (1 TB): 2259.99 $

Srovnejme se zaváděcími cenami Samsung Galaxy Z Fold5 v USA:

Kapacita paměti Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB $1 799 $1 899 512 GB $1 999 $2 099 1 TB $2 199 $2 299

Jak vidíte, každá verze zdražila přesně o $100, což by odpovídalo asi 2270 Kč. Samozřejmě, že ceny nelze převádět jen podle kurzu, navíc Samsung pravidelně doprovází uvedení novinek na trh více či méně zajímavými akcemi. Ale ať už přijde český Samsung s čímkoliv, zdražení se asi nevyhneme. Jediné, co by mohlo pomoct, by byla změna kurzu koruny, která by mohla zdražení aspoň částečně vykompenzovat.

Plánujete koupit Galaxy Z Fold 6?

Zdroj: SmartPrix