Samsung Galaxy Ring překvapil podporou Qi2, přesto mu chybí důležitá funkce

Samsung Galaxy Ring podporuje nabíjení Qi2

Navzdory tomu se pouzdro magneticky nepřichytává k nabíječkám Qi2 ani MagSafe

Je to proto, že pouzdro nemá žádné magnety

Konsorcium WPC (Wireless Power Consortium) vydalo standard Qi2 už v dubnu loňského roku, ale přestože jde o velice užitečné rozšíření standardu, donedávna existovalo pouze jedno zařízení, které jej podporovalo. Jedná se o telefon HMD Skyline. A protože jde vlastně o rozšíření MagSafe, tak můžeme přidat samozřejmě každý iPhone od řady 12 dále. Nyní ale můžeme přivítat dalšího člena rodiny Qi2, a to dokonce od Samsungu!

Specialisté z AndroidAuthority si ale všimli, že chytrý prsten Galaxy Ring splňuje specifikace Qi2 a má dokonce i příslušnou certifikaci. Že se pouzdro prstenu nabíjí pomocí Qi, se vědělo, ale že jde o Qi2, bylo překvapením. Samozřejmě se ihned pokusili nabít pouzdro pomocí Qi2 nabíječky, dostavilo se ale vystřízlivění.

Samsung Galaxy Ring Qi2

Co je Qi2

Qi2 je rozšíření standardu bezdrátového nabíjení Qi. Uživatelé nejvíce ocení magnety, které stejně jako u MagSafe, se kterým je Qi2 kompatibilní, umožňují přesnější zarovnání cívky a tím i lepší průběh nabíjení a také přichycení různého příslušenství.

Kromě toho Qi2 umožňuje komunikaci s příslušenstvím, což se využívá k aktualizaci firmware, autentizaci či identifikaci příslušenství. Například můžete mít více magnetických peněženek a systém pozná, kterou z nich jste přicvakli na telefon.

Jak se chová Galaxy Ring

Jenže když se na magnetickou Qi2 nabíječku položilo pouzdro pro Galaxy Ring, žádné zarovnání pomocí magnetů se nekonalo. Jednoduše proto, že v něm žádné magnety nejsou. Jak je to možné, když má příslušnou certifikaci? Qi2 se totiž skládá ze dvou částí: Magnetic Power Profile (MPP) a Extended Power Profile (EPP). Zatímco podpora EPP, kterou Galaxy Ring disponuje, stačí k udělení certifikace Qi2, pro umístění loga je potřeba podporovat i MPP. Proto má Galaxy Ring sice certifikaci Qi2, ale nepyšní se příslušným logem.

Ano, je to mírné zklamání, protože právě malá pouzdra jsou náchylná k cestování po stole a po povrchu nabíječek. Magnetické nabíjení by bylo velice užitečné. Na druhou stanu je tu ale jedna velice důležitá indicie, že se Samsung začal standardem Qi2 zabývat. Je tedy docela dobře možné, že Galaxy S25 by mohl už podporovat Qi2 v plné parádě. A to by bylo něco opravdu skvělého!

Zdroj: AndroidAuthority