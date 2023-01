Nastupuje bezdrátové nabíjení Qi2. I Androidy využijí magnet

Ačkoli se mnohým z nás dostal telefon či jiné zařízení s bezdrátovým nabíjením do ruky až někdy v posledních letech, již od roku 2008 existuje obecně uznávaný standard Qi. Uběhlo dlouhých patnáct let a je tu nové verze. Sdružení Wireless Power Consortium (WPC) před několika hodinami v rámce konference CES 2023 oficiálně uvedlo standard Qi2, který má bezdrátové nabíjení v mnoha ohledech posunout na novou úroveň. Současně udělá pořádek v označování.

“Spotřebitelé i prodejci jsou ze současného standardu Qi zmateni. Konkrétně někteří nevěděli, jaký je rozdíl mezi zařízením, které je skutečně certifikováno podle standardu Qi, a zařízením, které certifikováno není, ale tvrdí, že se zařízeními Qi spolupracuje. Qi2 bude celosvětovým standardem pro bezdrátové nabíjení a poskytne spotřebitelům i prodejcům tuto jistotu,” uvedl Paul Struhsaker, výkonný ředitel WPC.

Jednou z velkých změn je, že Qi2 bude využívat technologii založenou na MagSafe, která v současnosti pomáhá telefony Apple iPhone připojovat k nabíjecí ploše pomocí magnetu. Americká firma a další členové WPC vytvořili standard Magnetic Power Profile, který tento princip přenese i na zařízení dalších značek. Včetně Android telefonů.

Zmíněný profil na zařízeních s podporou standardu Qi2 zajistí, že telefony s tímto standardem dokonale zapadnou do bezdrátových nabíjecích podložek. To by mělo také zlepšit přenosy energie a účinnost. Telefony navíc nebudou omezeny pouze na připojení k nabíječce na rovném povrchu. Dá se očekávat, že první smartphony a nabíjecí podložky se standardem Qi2 se začnou prodávat do konce roku 2023.

Zdroj: aauthority