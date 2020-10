Magnetický zázrak Apple MagSafe. Tohle budou chtít zkopírovat všichni.

Chcete vědět, jakou novou vychytávku dostane váš nový telefon příští rok? Apple ji nejspíš pravě představil. Pravděpodobně se jedná o největší a nejlepší inovaci Applu od představení sluchátek AirPods. Představení iPhonu 12 také značí začátek konce konektorů na telefonech vůbec. Proč je magnetická nabíječka MagSafe tak důležitá a co všechno změní?

Apple podle očekávání v úterý představil čtyři nové iPhony 12. Jako obvykle je všechno lepší, rychlejší a blyštivější. Skutečné inovace už ale na dnešním rozvinutém trhu se smartphony vidíme jen málo. Pryč jsou roky, kdy každá další generace telefonů zásadně posouvala jejich praktickou použitelnost. Apple je firmou, která vždy uměla prosadit nový trend a v minulosti přinesla zásadních inovací opravdu mnoho. V době počítačového pravěku to bylo masové prosazení grafického UI a myši, později nástroj pro masovou konzumaci digitální hudby iPod a samozřejmě smartphone zcela nového typu – iPhone.

Stejně tak byl Apple první firma, jenž implementovala standard USB, první kdo se rozloučil s 3,5“ disketou, první kdo začal upouštět od CD/DVD mechanik. V posledních letech také první, kdo opustil 3,5mm audio Jack konektor. Poslední zmíněný byl pak nahrazen zcela bezdrátovými sluchátky Apple AirPods, které se stala v průběhu let zlatým standardem. Sluchátka AirPods otevřela úplně nový trh a spustila lavinu s bezdrátovými sluchátky. Apple nebyl první kdo vyrobil bezdrátová sluchátka, ale dokázal produkt vyladit do nejmenšího detailu a tím přesvědčil uživatele.

Stejně tak Apple zdaleka nebyl první, kdo přišel s bezdrátovým nabíjením. To se objevilo až na iPhonech 8/X v roce 2017. Po fiasku s nabíječkou AirPower to dlouho vypadalo, že Apple na bezdrátové nabíjení zanevřel. Opak byl ale pravdou. Apple našel geniálně jednoduché řešení na problém, který nás trápí všechny již mnoho let. Je až neuvěřitelné že to nikoho nenapadlo dřív. Bezdrátové nabíjení je přesně ta technologie, která i po mnoha letech působí trochu „nedotaženým“ dojmem. Každému se jistě někdy stalo, že položil telefon na Qi nabíječku „špatně“ a on se nenabíjel. Většina běžných levných bezdrátových nabíječek má navíc výkon 5W, což je zoufale pomalé. Mnoho lidí také neví, že pokud telefon položíte na cívku ne ve zcela ideální poloze, tak sice často signalizuje kontakt, ale reálně se může nabíjet jen značně sníženým výkonem/rychlostí.

Nyní přichází Apple aby udělal naprosto očividnou věc. Jednoduše přichytil bezdrátovou nabíječku k telefonu magnetem. Není to samozřejmě technicky tak snadné, jak se může zdát, ale přesto se na mysl vtírá otázka „jak to, že to někdo neudělal dřív?“. Už v průběhu úterní Apple Keynote přesně toto napsal na Twitter i známí youtuber MKBHD. Zajímavé také je, že jde nejspíš o jedinou podstatnou věc, která neunikla ještě před oficiálním představením.

Ok so MagSafe for iPhone: Helps you line up wireless chargers better (why has no one done this before)

MagSafe accessories like cases and a charger can snap onto the back of the iPhone

MagSafe Duo charger: Sorry AirPower

I love this. pic.twitter.com/vthxcPSpo4

— Marques Brownlee (@MKBHD) October 13, 2020