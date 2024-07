Samsung dnes představil chytrý prsten Galaxy Ring

Z evropských zemí je dostupný jen v Německu, Francii a Velké Británii

Individuální dovoz je možný a prsten u nás bude fungovat

Samsung včera v Paříži představil oficiálně kromě dalších zařízení i velmi očekávaný Galaxy Ring. Chytrý prsten, který dokáže monitorovat vaše zdraví a životní funkce ale nakonec nebude aspoň prozatím k dispozici pro české zákazníky.

Samsung se drží zpátky a v Evropě jej nabídne pouze ve třech zemích, a to v Německu, Francii a Velké Británii. Dobrá zpráva je, že zatímco u některých zdravotních aplikací jako je měření tlaku nebo EKG nebylo možné v Česku rozběhat funkce, které nebyly oficiálně dostupné, u Galaxy Ringu máme informaci, že individuální dovoz je podporován. Pokud si tedy uděláte výlet do některé ze zemí, kde je chytrý prsten Galaxy Ring k sehnání, měl by u nás bez problémů fungovat. Aspoň podle oficiálního vyjádření na Samsung Community.

Samsung Galaxy Ring

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Ring se dá pořídit například v Německu za 449€ (11 400 Kč). Je k dispozici v černé, stříbrné a zlaté barvě a k odběru bude od 18. července 2024. Pro zaslání do ČR můžete zkusit využít návod, který jsme prezentovali pro nákup z Google Store v dobách, kdy ještě nebyl v Česku.

Galaxy Ring: How to find your size with Sizing Kit | Samsung

Pro výběr velikosti prstenu Samsung disponuje zkušební sadou, ale jak to bude s jejím zasláním třeba k nám do Brna, se neodvažujeme spekulovat.

Mrzí vás, že Galaxy Ring není dostupný v Česku?

Zdroj: Samsung, Samsung Community