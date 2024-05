Začátkem letošního roku Samsung poprvé nalákal na chytrý prsten Galaxy Ring, o měsíc později jej dokonce vystavoval naživo v Barceloně na veletrhu MWC 2024, kde byl ale pouze umístěn za sklem a vyzkoušet jste si ho nemohli. Oficiálního uvedení na trh bychom se konečně měli dočkat až během letního Galaxy Unpacked. Přestože se na prsten opravdu těšíme, poslední zprávy nás trochu děsí.

Zdá se, že Samsung Galaxy Ring nebude vůbec levným kouskem elektroniky. Jak na sociální síti X uvedl známý leaker Yogesh Brar, ve Spojených státech bude mít cenu nastavenou v rozmezí 300–350 dolarů, v přepočtu by tedy měl stát něco mezi 6 850 Kč a 8 000 Kč bez daně.

Samsung Galaxy Ring as of now is priced at Rs 35k in India.

US price in the $300-350 range

Pretty expensive piece of tech..

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 22, 2024