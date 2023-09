4 důvody, proč si (ne)koupit Samsung Galaxy Watch6 Classic

Samsung Galaxy Watch6 Classic jsou rozhodně nejpovedenější Wear OS hodinky

Mají hromadu předností, ale také několik překvapivých chyb

V tomto článku si zdůvodníme, proč si nové hodinky (ne)koupit

Minulý týden se u nás na webu objevila recenze na Samsung Galaxy Watch6 Classic. Pokud vás ale nezajímají podrobnosti a chcete zkrátka vědět důvody, proč si nové hodinky od Samsungu koupit, případně proč letošní řadu vynechat, ušetřit a koupit tu loňskou, sepsal jsem několik hlavních bodů. Pozitiva sice převažují, ale najdou se i nepochopitelné přešlapy, které měla jihokorejská společnost jednoznačně vyřešit lépe.

Otočná luneta

Loňská řada Galaxy Watch5 byla kritizována zejména kvůli absenci skvělé lunety z Galaxy Watch4 Classic. Ta se do letošní řady (zřejmě i pod nátlakem zákazníků) vrátila a nutno uznat, že jde o užitečnou a dobře vypadající záležitost. Digitální luneta v Galaxy Watch5 Pro zdaleka nefungovala tak dobře, fyzické řešení je nejen přesnější, ale také celkově příjemnější na používání. A zpětná vazba je zde opravdu nepostradatelná. Právě otočná luneta je pro mě hlavní argument, proč nyní používám nové hodinky a přešel jsem z loňského modelu.

Otevřený systém s hromadou možností

Dobře, toto není výsada pouze řady Galaxy Watch6, ale v podstatě všech hodinek od Samsungu s Wear OS (Galaxy Watch4 a novější), přesto se hodí zmínit. Osobně mám Wear OS moc rád a několik let jsem používal hodinky od TicWatch. Tristní podpora mě ale nakonec přiměla k přechodu na hodinky od Samsungu, které mají vychytanější nadstavbu a hlavně dlouhou softwarovou podporu. Systém od Googlu má výhodu ve velké provázanosti s telefonem, ale také takřka nekonečné nabídce aplikací, ať už je řeč o těch od Googlu (Peněženka, Keep, Zprávy, YouTube Music, Home, Mapy) nebo třetích stranách.

Nechybí WhatsApp, Spotify, Strava, Shazam a mnoho dalších. Za zmínku stojí také ty přímo od Samsungu a to včetně Internetu. Na hodinkách (jakkoliv se to může zdát stupidní) můžete procházet jakékoliv webové stránky a světe div se – funguje to docela dobře. Pokud máte LTE variantu, můžete nechat telefon doma a přesto odepíšete na zprávy, vyřídíte hovor, ale také si zapnete Google Mapy či poslechnete si hudbu.

Redakční tip: Na českém e-shopu koupíte hromadu Samsung produktů za zajímavé ceny čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Parádní displej s vysokou svítivostí

Všechny výše zmíněné kroky budete obsluhovat kromě otočné lunety přes parádní (ve 47mm verzi) 1,5″ AMOLED displej s rozlišením 480 x 480 pixelů a nově naprosto šílenou svítivostí 2 000 nitů. Tuto hodnotu překonávají snad jen Apple Watch Ultra druhé generace, které ale stojí více než dvojnásobek. Displej je zkrátka naprosto špičkový a je radost na něj koukat. Vše podtrhuje ještě odolné safírové sklíčko, které toho snese opravdu dost. Používala ho už loňská generace, kterou jsem používal takřka rok a nevidím na ní jediný škrábanec.

Precizní zpracování a vzhled

Musím uznat, že Galaxy Watch6 Classic se po stránce designu opravdu povedly. Za mě jsou mnohem hezčí než Galaxy Watch5 Pro, které díky svému řemínku i hliníkovému tělu vypadají více sportovně. Mám rád elegantní hodinky, což novinka splňuje na sto procent. Tělo z nerezové oceli i chytře vymyšlený řemínek, jehož horní struktura imituje kůži jsou skvělým řešením nejen na sport, ale také jakékoliv společenské příležitosti.

Horší výdrž baterie

Jsem si vědom toho, že si otočná luneta i nerezová ocel vezmou svou daň, ale o tolik horší výdrž baterie, než v případě Galaxy Watch5 Pro je pro mě zklamáním. Jasně, Samsung sáhl k mnohem menšímu akumulátoru (425 mAh vs 590 mAh), ale zase použil modernější čip a máme zde Wear OS 4 s nejnovější nadstavbou, takže jsem čekal, že to také svých pár procent udělá, ale opak byl pravdou. Hodinky vydrží maximálně den a půl, na loňskou Pro variantu jsem se mohl spolehnout klidně na 3-4 dny.

Menší změny oproti předchozím generacím

Letošní hodinky se v zásadě nikam moc neposunuly. Pokud si na ně děláte zálusk a vyloženě netoužíte po otočné lunetě (což ale pro spoustu lidí včetně mě může být dostatečný argument), můžete v klidu sáhnout po loňských Galaxy Watch5, které se nyní dají ve 44mm verzi sehnat pod 4,5 tisíce.

Jaký máte názor na hodinky Galaxy Watch6 Classic?

Zdroj: vlastní