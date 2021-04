TicWatch Pro 3 GPS recenze: jedny z nejlepších Wear OS hodinek

Společnost Mobvoi představila svou první generaci hodinek TicWatch Pro již na začátku roku 2019. V té době šlo o svěží vítr ve světě Wear OS. Od té doby vzniklo několik dalších modelů, ovšem až ten poslední, tedy TicWatch Pro 3 GPS stojí podle nás za to. Nechápejte nás špatně, předchozí generace nebyla vůbec špatná a před nějakým časem jsme ji pro vás také testovali. Líbil se nám druhý displej, ale i neobvyklý design. Naopak nás ale trochu zklamal výkon, což je u takto drahých hodinek celkem problém. A právě na ten se soustředí třetí generace TicWatch Pro.

Hodinky TicWatch Pro 3 GPS vám dorazí v pěkné papírové krabičce. Spolu s ní je v balení také nabíjecí kabel, ovšem bez adaptéru. To však není u nositelné elektroniky nic neobvyklého. Nepočítejte ani s žádným náhradním řemínkem nebo ochranným sklem. Zkrátka je zde pouze to nejnutnější. Samozřejmě je zde základní manuál nebo prospekt lákající na členství v klubu Mobvoi.

Kvalita zpracování a vzhled

Zpracování hodinek TicWatch Pro 3 GPS je velice podobné předchozím generacím. Pokud se vám tedy předešlá generace nelíbila, nebude tomu ani u tohoto modelu jinak. Osobně se nám hodinky celkem líbí a je dobře, že jde nějaká firma alespoň trochu proti proudu dnešního minimalisticky vypadajícího hardwaru. K několika změnám ale přece došlo. TicWatch Pro 3 GPS jsou o 0,4 mm tenčí než jeho předchůdce a o celých 28 % lehčí. Možná vás čísla tolik neoslní, ale v praxi je ten rozdíl opravdu velký.

Pokud k tomu navíc přičtete fakt, že se v letošním modelu nachází větší baterie, pochopíte že designéři odvedli opravdu dobrou práci. Jako celek jsou ale hodinky stále poměrně velké. Proto se příliš nehodí na ženské nebo mužské menší zápěstí (jak můžete vidět na fotografiích). Co se týče samotného zpracování, to je opět na špičkové úrovni. Vrchní strana je tvořena z nerezové oceli a dolní pak z plastu, což ale nijak nevadí a hlavně to není vidět. Kromě displeje hodinky ovládáte dvěma hardwarovými tlačítky. Je důležité zmínit, že hodinky tentokrát nemají certifikaci MIL-STD-810G, což je sice trochu škoda ale pro běžné smrtelníky to není žádná velká překážka. Možná bychom ocenili o něco propracovanější haptiku, ovšem to je na delší povídání. Pokud nejste zvyklí třeba na Apple Watch, nebudete zklamaní.

Poměrně hodně diskutovaným tématem u letošního modelu byl řemínek. Ten je totiž silikonový a ne kožený, přestože tak z větší vzdálenosti působí. Je navíc obšitý a nemůžeme si pomoct, ale vypadá dobře! Podle nás vůbec nijak nesnižuje kvalitu a naopak při cvičení je praktičtější než kůže.



Dva displeje

Stejně jako u předchozí generace TicWatch 3 Pro GPS disponují dvěma displeji. Jeden slouží pro ovládání a zobrazování systému Wear OS a všech pokročilejších funkcí, druhý pak dokáže ušetřit baterii. Pojďme se nejdříve zaměřit na ten hlavní. Jde o 1,4″ AMOLED displej s rozlišením 454 x 454 pixelů a 60 Hz obnovovací frekvencí. Ano, už i v hodinkách se zmiňuje tato hodnota. A rozhodně nejde jen o reklamní trik (ostatně se tímto údajem Mobvoi ani nijak extra nechlubí). Většina chytrých hodinek totiž disponuje 30 Hz obnovovací frekvencí a ten rozdíl pocítíte téměř okamžitě.

Nedokážeme přesně sdělit, zda nám hodinky přijdou oproti předchozí generaci o tolik rychlejší díky vyšší obnovovací frekvenci, nebo díky lepšímu čipsetu. Pravděpodobně ale půjde o kombinaci obou těchto prvků dohromady. Hlavnímu displeji nemáme absolutně co vytknout. Je více než dostatečně čitelný na přímém slunci, rychlý a velmi responzivní. Pak zde máme již zmíněný LCD displej, který slouží jako sekundární. Hlavní benefit používání spočívá v tom, že ušetříte energii. Jenže samozřejmě přijdete o většinu výhod chytrých hodinek. Pokud vám ale v některých případech stačí zobrazování času, baterie a kroků, třeba jej oceníte. Osobně jsme ho využili pouze pro účely recenze, v praxi jsme ale po většinu času využívali hlavní AMOLED panel a měli zapnutý Always-On režim.



Technické specifikace TicWatch Pro 3 GPS

47 mm tělo z nerezové oceli a plastu, silikonový řemínek

rozměry 47 x 48 x 12,2 mm, váha 41,9 g

1,4″ AMOLED panel s rozlišením 454 x 454 pixelů

sekundární FSTN displej

577 mAh baterie

Snapdragon Wear 4100, 1 GB RAM, 8 GB úložiště

Operační systém Wear OS

Jak již bylo zmíněno, v Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS běží operační systém od Googlu – Wear OS. Konkrétně tato nejnovější verze 2.1 je založena na Androidu 9.0 Pie. Na systému je vidět, že by potřeboval aktualizaci, která má přijít v tomto roce a Wear OS má být založen na Androidu 11. Kromě aplikací typických pro tento systém se zde vyskytují také přímo Mobvoi aplikace, což je příjemná alternativa. Osobně máme ale raději ty od Googlu. Jsou v češtině a přijdou nám o něco rychlejší, ovšem mnohdy nenabízí některé dodatečné funkce.

Aplikace si můžete samozřejmě stahovat z obchodu Google Play a samozřejmě tím, že jde o otevřenou platformu se fantazii meze nekladou. Do hodinek si můžete stahovat aplikace jako Messenger, Spotify, Telegram, Google Keep, Google Mapy nebo třeba Shazam. Velice užitečný je také Google Asistent, který umí odpovídat i na pokročilejší dotazy. Systém jako takový je přehledný a neměli jsme s ním sebemenší problém. Osobně jsme ale velice zvědaví na letošní aktualizaci, která by mohla vdechnout Wear OS svěží vítr.

Zdraví a fitness v TicWatch 3 Pro GPS

Speciální pozornost si podle nás zaslouží funkce u Google Map, kdy v případě že si zadáte trasu v telefonu, můžete si ji snadno odeslat přímo do hodinek. Google Mapy jsou navíc pro Wear OS navrženy velice dobře a třeba při jízdě v autě či běžné chůzi dávají dostatek informací. Co se týče fitness a sledování zdraví, je zde na výběr hned z několika užitečných funkcí a aplikací. V aplikaci TicExercise nalezneme celkem 13 různých režimů jako třeba jízda na kole, běh, chůze, plavání nebo třeba jóga. Aplikace nejsou špatné a mají skvělé vychytávky, ale Google Fit je pro nás vhodnější. Díky integrované GPS můžete jít běhat jen s hodinkami a stále uvidíte vaší trasu, což oceníte hlavně v létě, kdy tahat sebou telefon bývá problém.