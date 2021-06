WhatsApp hodlá ověřovat účty tím, že se sám prozvoní

Kolem novinek ke komunikátoru WhatsApp je v posledních týdnech pěkně rušno. Byla zavedena kritizovaná nová pravidla, v Německu soudí stát provozovatele této služby, v Indii je to přesně naopak a před několika dny přímo Mark Zuckerberg potvrdil například chytané používání aplikace na více platformách nebo mizení zpráv po prvním prohlédnutí. Server WABetaInfo, který je původcem většiny těchto zákulisních informací, teď přichází s další novinkou. Není tak třeskavá, ale zajímavá rozhodně ano. Nové součásti aplikace odhalují, že WhatsApp hodlá zavést automatické ověřovací hovory.

Co si pod tímto pojmem představit? Půjde o nový princip ověření uživatele a jeho telefonního čísla. Doposud je aktivace prováděna přes šestimístný ověřovací kód přijatý a opsaný z SMSky. Nově by aplikace měla dostat funkci zvanou “Flash Calls”, což je velmi podobný postup, jen zprostředkovaný přes telefonát.

Poté, co uživatel komunikátoru povolí přístup k hovorům a jejich výpisu, si může WhatsApp přes tyto automatické ověřovací hovory při kontrolní identifikaci sám posloužit. Vyvolá hovor směrovaný do konkrétního mobilu a pak jej sama “típne”. A to bude stačit k ověření, že číslo a spuštěná aplikace k sobě pasují. Princip je to velmi jednoduchý a navíc o něco bezpečnější než opisování kódu z SMSky. Zatím není jasné, kdy se novinka veřejně objeví. Kdybyste mezitím chtěli posílit ochranu vašeho WhatsApp účtu, můžete mrknout na náš nedávný návod k dvoufázovému ověřování.

Který způsob ověřování se vám zdá nejlepší?

Zdroj: WABetaInfo