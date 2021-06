Jeden WhatsApp účet na více zařízeních? Zuckerberg chystá i 2 další novinky

Tolik kritizované věci na nejpopulárnější chatovací aplikaci konečně zvoní hrana. Jeden WhatsApp účet na více zařízeních bude již brzy realita. V rozhovoru pro zahraniční server WABetaInfo to uvedli CEO WhatsAppu Will Cathcart a vlastník společnosti Mark Zuckerberg. Prozradil však také příchod dvou dalších funkcí, které jsou známe například z aplikace Telegram.

Jeden WhatsApp účet na více zařízeních

Zdá se, že hlavním problém, proč jsme nemohli používat účet na více zařízeních bylo zabezpečení šifrování. S tím však bude zanedlouho konec a budeme moci využívat stejný účet až na čtyřech zařízeních. V rozhovoru padla mimochodem zmínka, že WhatsApp bude konečně dostupný i pro iPady od Applu a to včetně této funkce.

Další dvě novinky se týkají soukromí. Konkrétně budou moci uživatelé aplikace nastavit automatické mizení zpráv a to po sedmi dnech. Uvidíme, zda budeme mít na výběr funkci zapnout pro všechny chaty nebo i pro jednotlivé konverzace.

Poslední vychytávkou pak bude automatické mizení obrázků a videí ihned po té, co je příjemce zobrazí. Na rozdíl od aplikace Telegram však bude možné pořídit screenshoty takto odeslaných médií. Možná se ale dočkáme v některé další aktualizaci.

Všechny novinky by měly být už brzy součástí veřejného beta testování, to by také mělo tentokrát dorazit i na systém iOS od Applu. Na to, kdy se funkce dostanou do plné verze WhatsAppu si budeme muset ještě chvíli počkat.

Která z novinek se vám bude nejvíce hodit?

Zdroj: WABetaInfo