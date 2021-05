Co přesně se stane, když nepřijmete nová WhatsApp pravidla?

Sobota 15. května je termín, do kdy mají podle nově nastavených podmínek uživatelé komunikátoru WhatsApp přijmout nová pravidla pro jeho používání. Ta pravidla, která jsou několik měsíců předmětem žhavých debat o ochraně uživatelských dat. Společnost Facebook Inc. jejich zavedení po úvodní nevoli veřejnosti odložila a snažila se je lépe vysvětlit. Před pár dny se proti nim pak razantně postavilo Německo. Jelikož už ale došlo na lámání chleba a nedá se předpokládat, že by autoři tohoto nástroje ze svých úmyslů couvli, je potřeba si položit důležitou otázku. Co se stane po nepřijetí nových WhatsApp pravidel?

Do zpracování konkrétních bodů, které vycházejí z nově definovaných podmínek, se pustil server WaBetaInfo. Pro uživatele, kterým se akceptování nových pravidel příčí, tak existuje konkrétní popis toho, co jim v aplikaci po odmítnutí bude a nebude fungovat. Základní funkce komunikátoru zůstanou na několik dní v podstatě zachovány a s vaším účtem se nic nestane, zablokováno ale bude velké množství dodatečných vychytávek.

Co se stane po nepřijetí nových WhatsApp pravidel?

Nebudete moci odeslat aktualizaci stavu

Nepůjde přeposílat zprávy z jednoho chatu do druhého

Vytváření nové skupinové hovory a konverzace nebude možné, do těch vás mohou přidat jen ostatní (pokud to máte povoleno)

V chatu nebude fungovat citování a označování ostatních účastníků

Nepůjdou posílat hlasové zprávy ani samolepky

Záloha chatů nebude fungovat, pokud ji nemáte zapnutou automaticky

Chaty nepůjde ani exportovat

Nebude fungovat funkce Kliknutím zahájit chat (psaní lidem mimo kontakt list)

V systému iOS nepůjdou vidět přílohy ve zprávách

Se samotným účtem se to má tak, že deaktivován ani odstraňován naštěstí nebude. Bez přijetí podmínek bude ale komunikace přes WhatsApp fungovat dost omezeně. Po několika týdnech ignorování nových pravidel podle všeho nebude možné už ani chatovat či volat. Některé další detaily jsou kvůli vyhrocenosti situace stále nejasné. Jsme velmi zvědaví, co se bude dít dál.

