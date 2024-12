Konečně! Google zatočí s clickbaitovými videi na YouTube, bude víc tlačit na kvalitu

Google na YouTube začne bojovat s clickbaitovými videi

Videa se zavádějícími názvy a obrázky budou penalizována

Tvůrcům dá určitý čas na pochopení pravidel i nápravu

Také vás štvou clickbaitové titulky? Tedy takové, které vám doslova lžou do očí, aby vás přilákaly ke kliknutí? Bohužel, rozmáhají se čím dál víc – řada médií a tvůrců se nijak nestydí a klamavými titulky se snaží získávat vyšší návštěvnost (a tím i větší výdělky). Google, který je často jejich hlavním zdrojem návštěvnosti, ale není proti takovým nekalým praktikám zcela bezzubý.

Nyní se vedení technologického gigantu rozhodlo, že začne potírat praxi clickbaitových a jakkoliv klamavých titulků i náhledových obrázků na YouTube. Pokud zjistí, že tvůrce láká na něco, co ve videu není jasně uvedeno a co není pravda, upozorní ho na to a bude vyžadovat nápravu.

Přesnost a důvěryhodnost

Na platformě typu YouTube najdete všemožné typy videí. Uhlídat jejich důvěryhodnost a pravdivost proto nejen není snadné, ale občas je to i zhola nemožné. Proto se YouTube bude podle prohlášení Googlu soustředit zejména na témata spojená s aktuálními událostmi a zpravodajstvím. Pakliže u nich zaznamená klamavý titulek nebo náhledový obrázek, bude jednat.

Nejprve nová pravidla zavádí v Indii, postupně by měla začít platit pro všechny tvůrce. Google jim ale neplánuje za dosavadní prohřešky dávat ban nebo jinou penalizaci – údajně se hodlá soustředit především na edukaci a větší informovanost svých návštěvníků i tvůrců, aby pochopili, co je v souladu s novými pravidly a co ne.

Výsledkem by měla být větší důvěryhodnost videí a důraz na jejich vyšší kvalitu.

Co si myslíte o clickbaitových titulcích?

Zdroj: Freepik, Google, The Verge