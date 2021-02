Už je jasné, jak bude WhatsApp nově žádat o data uživatelů

Komunikátor WhatsApp v posledních dnech a týdnech zažívá velmi hektické období. Poté, co se jeho provozovatel, společnost Facebook Inc., rozhodl sloučit data uživatelů s databází jeho primární sociální sítě, se strhla lavina odporu. Poté, co tuto chatovací službu naštvaně opustilo obrovské množství lidí, reagovala společnost oznámením, že avizované přenášení dat odkládá a pro uživatele připraví lepší vysvětlení, co přesně se bude s jejich daty dít. Od záměru Facebook neustoupil, jen to udělá později a chce to lidem více vysvětlit. První okamžik nastal nyní. WhatsApp oznámil, jak bude nová pravidla pro sběr a přenos uživatelských dat vysvětlovat a zavádět.

Na blogu komunikátoru se objevil článek, který proces popisuje. “V nadcházejících týdnech v aplikaci WhatsApp zveřejníme banner s podrobnějšími informacemi. Uživatelé si je následně mohou přečíst svým vlastním tempem. Budou zde zahrnuty také další informace zohledňující konkrétní obavy, o kterých se od našich uživatelů dozvídáme. Po nějaké době začneme uživatelům připomínat, že je třeba naše aktualizované podmínkya zásady pročíst a přijmout, chtějí-li aplikaci nadále používat,” stojí v oznámení. WhatsApp Messenger WhatsApp LLC Provozovatelé WhatsAppu se také pokusí uživatelům vysvětlit, za jakých podmínek může služba zůstat zdarma a že je sběr většího množství dat způsobeno šířkou poskytovaných výhod. “Miliony uživatelů každý den užívají aplikaci ke komunikaci se společnostmi. Komunikace prostřednictvím chatu je pro ně zkrátka snazší než telefonáty či e-maily. Za možnost poskytovat tyto zákaznické služby v aplikaci účtujeme poplatky daným společnostem, nikoliv uživatelům,” argumentují majitelé WhatsAppu. “Některé aplikace si také zakládají na tom, že v porovnání s aplikací WhatsApp disponují menším množstvím informací o svých uživatelích. My jsme však přesvědčeni, že uživatelé vyhledávají především aplikace, které poskytují spolehlivé a bezpečné služby. I za cenu toho, že jim udělí přístup k určitému omezenému množství dat – jako je tomu v případě aplikace WhatsApp. Veškerá rozhodnutí se vždy snažíme činit uvážlivě. Hodláme stále hledat nové způsoby, jak vyhovět představám uživatelů, a to za použití ještě menšího objemu informací, nikoli většího,” dodávají provozovatelé nástroje. Jsme velmi zvědaví, jak dobře si nakonec WhatsApp nový sběr a přenos těchto uživatelských dat obhájí. Pozor na nový malware: Šíří se hlavně přes WhatsApp čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo Jaký máte nyní názor na WhatsApp? Zdroj: WhatsApp