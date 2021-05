Německo razantně odmítá nový sběr dat ve WhatsAppu. Zareaguje i ČR?

Aplikace WhatsApp, potažmo její mateřská společnost Facebook Inc., se po několikaměsíční pauze opakovaně snaží zavést nová pravidla pro nakládání s uživatelskými daty. Změna, kterou musejí potvrdit samotní uživatelé, jinak jim prý přestane populární komunikátor fungovat, je přitom od počátku velmi kontroverzní. Po první vlně odporu americká společnost přibrzdila a začala uživatelům postupně servírovat informace, které novinku obhajují. Na původním zájmu se ale nic nemění a žádost o přijetí nových pravidel aplikace dál vyžaduje. Tomu se teď razantním způsobem postavili naši západní sousedé. Nová pravidla WhatsAppu pro sběr dat totiž zamítl německý soud (resp. agentura pro ochranu dat).

Rozhodnutí soudu má v tuto chvíli zabránit tomu, aby americká aplikace mohla po Němcích vynucovat přijetí zmíněných pravidel. Další vývoj není úplně jasný, ale je to rozhodně obří klacek hozený pod nohy Facebook Inc. A pravděpodobný počátek dalšího odsunu tohoto kritizovaného kroku. Společně s tím, že německý soud WhatsAppu zamítl nová pravidla používání, zatáhl do hry také Evropský sbor pro ochranu osobních údajů i několik dalších institucí. A odvolává se mimo jiné i na nařízení GDPR a nechvalně proslulou kauzu Cambridge Analytica. V Česku zatím nejsou ze strany úřadů a agentur hlasy proti Facebooku slyšet. Po těchto zprávách se tak možná stane.

Měly by se české úřady také ozvat?

