WhatsApp zprávy budou opravdu ihned mizet. Má to ale háček

Redakci serveru WABetaInfo.com, která pravidelně přináší informace o komunikátoru WhatsApp, se před pár dny poštěstila zajímavá věc. Zakladatel tohoto nadšeneckého webu, jenž většinou odhaluje chystané funkce z kódu betaverzí populární aplikace, dostal příležitost prohodit pár slov s jejími nejvýznamnějšími zástupci. Šlo o Willa Cathcarta, výkonného ředitele WhatsAppu, a Marka Zuckerberga, zakladatele a šéfa Facebooku. To byla samozřejmě mimo jiné skvělá příležitost k debatě nad novinkami. Přímo Mark Zuckerberg například zmínil, že WhatsApp skutečně dostane okamžitě mizející zprávy. Lépe řečeno mód, který bude jenom o nich.

O této chystané novince už jsme informovali i u nás. A původcem informace byl přitom právě server WABetaInfo. Šéf největší sociální sítě světa teď napsal, že nová funkce, která doplní stávající možnost nechat zprávy mizet po manuálním zapnutí, skutečně brzy přijde. A to i ve formě, na kterou možná spousta uživatelů čeká. Mizení totiž nebude nutně vázáno jen na 24hodinový interval, ale zprávy budou v rámci funkce View Once (volně přeloženo jako Prohlédnout jednou) moci mizet i okamžitě po prvním zobrazení. Podobně jako to svého času zavedl třeba Snapchat.

Háček je ovšem v tom (a to zatím potvrzují dosavadní snímky obrazovky), že sice WhatsApp skutečně dostane okamžitě mizející zprávy i v tomto formátu, nicméně bude k dispozici pořízení snímku obrazovky. To například Snapchat z pochopitelných důvodů ihned zablokoval. Můžeme doufat, že se tak stane i u WhatsAppu. Ideálně ještě před spuštěním této novinky. Z konverzace se dvěma významnými kontakty se podařilo zjistit či potvrdit také to, že služba bude spustitelná až na čtyřech zařízeních zároveň a přijde i s off-line synchronizací.

Které funkce vám teď ve WhatsAppu chybí?

Zdroj: WABetaInfo